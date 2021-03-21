شراكة بين “MSA Capital” والصندوق الأردني للريادة

عمان -الغد – أعلن الصندوق الأردني للريادة، أكبر صندوق استثماري من نوعه في الأردن، عن التزامه بصندوق رأس مال مخاطر مع “MSA Capital”. وقد اختار الصندوق الأردني للريادة صندوق “MSA” بسبب سجله القوي، وخبرته الواسعة وقدراته الفريدة، فضلا عن إمكانيات وصوله العالمي الواضح، وجذوره العميقة في الصين والشرق. وسيسهم الوصول إلى ميزات صندوق “MSA” وإمكانياته في قيام الصندوق الأردني للريادة بتطوير بيئة ريادية منافسة وعالمية في الأردن.

وكان صندوق “MSA” قد قام بالفعل بعدة استثمارات في شركات عاملة في الأردن، أبرزها شركة “Fordeal” التي توظف أكثر من 200 شخص في المملكة. وعلى الرغم من كونه مشاركا حديثا نسبيا في السوق، إلا أن صندوق “MSA” أصبح مستثمرا ضخما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فعلى مدى الأشهر الثمانية عشرة الماضية فقط، شارك صندوق “MSA” في 25 جولة تمويلية لـ 19 شركة، بالإضافة إلى استقطاب عدة شركات من محفظة “MSA” الحالية إلى المنطقة.

ويعد صندوق “MSA” منصة استثمار فريدة من نوعها إلى حد كبير بين جميع المشاركين الآخرين في السوق، ولا شك بأنه يستقطب أضخم حجم من الأصول تقع تحت إدارة أي صندوق رأس مال مخاطر يستثمر بشكل منهجي في نطاق الشركات الناشئة العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن الجدير بالذكر أن صندوق الاستثمار الأضخم للعام 2015 التابع لـ “MSA” – والذي يعد أداة للاستثمار المبكر بقيمة 150 مليون دولار أميركي – أنشأ 10 شركات جديدة تبلغ قيمتها الآن ما يزيد على مليار دولار أميركي، أبرزها “NIO”، التي بلغت قيمتها السوقية 74 مليار دولار أميركي. ويمتلك صندوق “MSA” أيضا أوسع وأشمل محفظة من أي صندوق آخر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع استثمارات في قادة القطاعات بالعالم من أمثال “Meituan، وAirbnb، وUber، وPalantir”. وبالإضافة إلى الاستثمار في الشركات الناشئة الإقليمية، يقوم صندوق “MSA” أيضا ببناء مشاريع إقليمية مشتركة مع شركات عالمية غالبا ما تعمل على تسريع وتيرة التنمية وتوفير فرص العمل. ويعتزم صندوق “MSA” توسيع نطاق استثماراته وبصمته في البيئة الريادية في المملكة من خلال الاستثمارات المباشرة في الشركات الأردنية، وبناء أو تجذير الشركات الناشئة في البلاد، والتي ستستهدف بعد ذلك الأسواق المجاورة.