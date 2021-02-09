شراكة بين Orange Money و”أيون” لشحن السيارات الكهربائية

عمان- وقعت أورانج الأردن مؤخرا اتفاقية مع الشبكة الأكبر لشحن السيارات الكهربائية في المملكة، أيون، لتمكين مشتركي أيون من إعادة شحن رصيدهم عبر المحفظة الإلكترونية Orange Money.

ويستطيع مستخدمو تطبيق أيون إعادة شحن الرصيد بدون عمولة لفترة محدودة عبر هواتفهم الخلوية باستخدام محفظة Orange Money، كما سيتم إضافة دينار رصيد مجاني للمشتركين الجدد في أيون عند استخدام Orange Money.

وأكدت أورانج الأردن على أهمية هذه الشراكة كونها تسهّل على مستخدمي السيارات الكهربائية، ما يسهم في تشجيع الطاقة البديلة وجهود الحفاظ على البيئة، ومن جانب آخر فإن محافظ Orange Money تسعى لتلبية مختلف المتطلبات عبر توسعة مجموعة الخدمات المالية التي توفرها.

وأضافت الشركة أن هذه الشراكة امتداد للدعم الذي تقدّمه أورانج الأردن للمشاريع الناشئة وخاصة في المراحل المبكّرة، حيث أن أيون إحدى الشركات الستة المنضمة للموسم الثامن من برنامج أورانج الموجه لتسريع نمو الأعمال الريادية “BIG” الذي يواصل نشاطه حاليا.

من جانبه، قال المهندس أحمد المجالي، المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في أيون: “تمكن هذه الشراكة الاستراتيجية عددا كبيرا من عملاء أيون من إعادة شحن رصيدهم بسهولة عن طريق تطبيق Orange Money، كما تعرف مستخدمي المحفظة الإلكترونية من أصحاب السيارات الكهربائية بشبكة محطات الشحن المنتشرة في المملكة”. يذكر أن Orange Money تمنح مستخدميها من كافة الشبكات مجموعة واسعة من الخدمات المالية السهلة والآمنة منها إرسال واستقبال الحوالات المحلية، دفع الفواتير من خلال إي فواتيركم، استخدام بطاقة Visa المرافقة للمحفظة للتسوق محليا أو دوليا أو عبر الإنترنت، الدفع برمز QR، شراء القسائم الإلكترونية، سحب وإيداع الأموال من معارض أورانج، الشركاء أو أي صراف آلي.