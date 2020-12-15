شراكة بين “Orange Money” و”مجددون الأردن”

عمان- أعلنت أورانج الأردن عن توقيع اتقاقية مع جمعية مجددون الخيرية التنموية يتم بموجبها فتح المحافظ الإلكترونية Orange Money واستقبال الدعم لمستحقيه من خلالها، لتسهيل عملية استلام التبرعات من الجهات المانحة ووصولها للعائلات العفيفة بوسيلة آمنة وسريعة وسهلة.

وأكدت أورانج الأردن أن تمكين مستخدمي محفظة Orange Money من الشبكات كافة من التبرع بأمان وسهولة وسرعة يأتي استكمالاً لنهجها في تسخير الحلول المتقدمة في خدمة المجتمع، وخاصة الشرائح المحتاجة للدعم في مختلف أنحاء المملكة، لافتة إلى حرصها على تسهيل العمل الخيري كونها مزوداً رقمياً رائداً ومسؤولاً والشريك الرقمي للمملكة.

وعبرت الشركة عن اعتزازها بالشراكة التي تجمعها بمجددون منذ 6 سنوات، إذ تقوم أورانج برعاية الحملات والأنشطة الخيرية التي تقوم بها الجمعية، بما في ذلك توزيع الطرود الغذائية الرمضانية على العائلات المحتاجة وإقامة خيم الإفطار الرمضانية للأيتام في محافظات عدة وتوزيع السماعات الطبية على الأطفال ذوي الإعاقة السمعية، وذلك في إطار شراكاتها الفاعلة مع مؤسسات العمل المجتمعي ضمن مسؤوليتها الاجتماعية.

ومن جانبها، أكدت مجددون فخرها بشراكتها العميقة مع أورانج الأردن؛ حيث أسهمت رعايتها في إتاحة الفرص التطوعية لما يزيد على 6000 شاب وشابة في مختلف المحافظات والعديد من الجامعات، فضلاً عن مساندة أكثر من 60 ألف مستفيد في محافظات المملكة كافة خلال هذه الفترة.

وبينت مجددون؛ الحاصلة على أول تصريح جمع تبرعات إلكتروني في المملكة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، أن هذه الشراكة تواكب التطور الرقمي من حيث التسهيل على الراغبين بالمساهمة في دعم المشاريع المختلفة وتقليل الوقت والجهد والتكلفة على الأسر الأردنية المستفيدة منها.

وتعد محفظة Orange Money بديلاً رقمياً يتيح للمستخدمين أداء العمليات والالتزامات المالية مثل شحن خطوط ودفع فواتير أورانج، إرسال واستقبال الحوالات المحلية، دفع الفواتير من خلال إي فواتيركم، استخدام بطاقة Visa المرافقة للمحفظة للتسوق محلياً أو دولياً أو عبر الإنترنت، الدفع عن طريق رمز QR، سحب وإيداع الأموال من معارض أورانج، نقاط البيع المعتمدة، الشركاء أو أي صراف آلي ببطاقة أو دون بطاقة، فضلاً عن استلام الرواتب وشراء القسائم الإلكترونية.