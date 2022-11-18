شراكة بين Prometric وHelloWorldKids لزيادة فرص تعلم البرمجة للأطفال

أعلنت شركة برومترك شراكتها وتعاونها مع شركة هلو وورلد كيدز، وهي مؤسسة رائدة في مجال تكنولوجيا التعليم ومتخصصة في مناهج تعليم البرمجة للأطفال، لتطوير وإدارة امتحانات برنامجها الأول من نوعه واسمه برنامج شهادات هلو وورلد كدز HelloWorldKids Certification Program – HCP، الشهادة الأولى في هذا البرنامج هي شهادة هلو ماستر HelloMaster CertificateTM.

كجزء من مهمة هلو وورلد كيدز HelloWorldKids في إعداد أجيال المستقبل بمهارات تقنية عالية المستوى، ستقوم HelloMaster بتطوير وتقييم كفاءة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 18 عامًا في البرمجة في ثلاثة مجالات مختلفة: لغة SmoothYTM وتطوير مواقع الويب ولغة البرمجة Python- وسيكون البرنامج متاحًا للطلاب الذين أكملوا دورات HelloCode ومستعدين لإثبات معرفتهم فيها.

وقالت حنان خضر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة HelloWorldKids: “إن شراكتنا مع برومترك Prometric® هي استمرار لاستثمارنا في تعليم البرمجة للأطفال وستساعد الطلاب على إطلاق العنان لقدراتهم وإعدادهم لعالم مليء بالإمكانيات.

فهناك العديد من الطلاب الذين يتطلعون إلى تمييز أنفسهم من أجل الحصول على وظيفة مستقبلية أفضل أو قبولهم في جامعة مرموقة. وستكون شهادة HelloMaster الجديدة دليلاً على كفاءة الطالب في البرمجة لزيادة تلك الفرص.

وأضافت أيضًا إلى أن البرمجة هي لغة المستقبل، ومن المهم أن يكونوا الطلاب قادرين على إثبات كفاءتهم ومهاراتهم فيها، وهذا هو أول امتحان تنافسي يثبت كفاءتهم ومعرفتهم للحصول على أفضل الفرص.”

وقال أزادار شاه نائب الرئيس ومدير التطوير في أوروبا والشرق الأوسط لشركة برومترك Prometric®: “نحنُ متحمسون للشراكة مع هلو وورلد كيدز للإستفادة من شبكتنا الواسعة والآمنة التي تضم أكثر من 8000 مركز اختبار عالمي لإدارة برنامج شهادات هلو وورلد كيدز للطلاب”.

وأشارت هلو وورلد كيدز HelloWorldKids إلى أن أول امتحان سيجري في مايو المقبل عام 2023، في مراكز الامتحانات المرخصة من برومترك Prometric في أنحاء العالم، وسيكون أول امتحان في أساسيات لغة سموذي ويمكن للمرشحين المؤهلين البدء في التسجيل واختيار موعد الامتحان عبر موقع هلو وورلد كيدز الإلكتروني في أواخر ديسمبر 2022.