شراكة جديدة تجمع بين “زين كاش” و”باسكت”

عمان- أبرمت شركة “زين كاش” اتفاقية تعاون مع شركة الياسمين العربية للتسويق الإلكتروني، الشركة الرائدة للتسوّق الإلكتروني للمنتجات التموينيّة والاستهلاكية عن طريق تطبيق باسكت “Basket.jo” على الأجهزة الذكية أو من خلال موقع الشركة الإلكتروني، لتكون المحفظة الإلكترونية “زين كاش” الطريقة المالية المعتمدة لإرسال واستقبال الدفعات المالية لمتسوقي الشركة (shoppers).

ووقع الاتفاقية كل من المدير العام لشركة المتميزة لخدمات الدفع الإلكتروني من خلال الهاتف النقال “زين كاش”، سلطان كشورة ومدير عمليات التوريد لشركة الياسمين العربية للتسويق الإلكتروني “باسكت” (Basket.jo) شادي أبو بكر في مقر شركة “زين كاش”.

ومن خلال الاتفاقية، سيتم فتح محافظ إلكترونية لمتسوقي شركة “باسكت” ليتسنى لهم الحصول على مزايا وخدمات “زين كاش” المتعددة، ولتسهيل تسليم الدفعات المالية الخاصة بالشركة عن بعد، دون الحاجة للتواجد في مقر الشركة، بالإضافة لاستلام دفعاتهم المالية باستخدام محافظ “زين كاش” الخاصة بهم. وتعليقا على توقيع الاتفاقية، قال سلطان كشورة المدير العام لشركة “زين كاش”: “نطمح في “زين كاش” إلى تعزيز منظومة الدفع الإلكتروني في المملكة، والتي تتيح للشركات الأخرى إمكانية إتمام المعاملات المالية بين موظفيها بكل سهولة ويسر، لذا نفخر بتوسيع مظلة شراكاتنا مع العديد من الشركات المحلية، ويأتي تعاوننا مع شركة “باسكت” كخير مثالٍ على ذلك، حيث أننا نعمل على المساهمة في توفير الحلول الحديثة وتيسير آلية الدفع المعتمدة لدى موظفي “باسكت”.

من جانبه، علّق شادي أبو بكر ، مدير عمليات التوريد لشركة “باسكت”: “هذا التعاون المثمر مع “زين كاش” يعتبر خطوة مهمة ستسهّل على متسوقي باسكت إدارة دفعاتهم المالية واستلام عمولاتهم بصورة آمنة وسريعة، وهو يأتي من تركيز شركتنا المستمر على تطوير عملياتها، وتشجيع استخدام أحدث الطرق والتكنولوجيا لتسيير الأعمال وتحسين الكفاءة من خلال الاستغلال الأمثل للوقت والموارد”. يجدر بالذكر بأن “زين كاش” تتميّز بكونها آمنة وسهلة الاستخدام؛ إذ تتم جميع الحركات الإلكترونية المالية بسلاسة وسرية مطلقة، بالإضافة إلى توفير الوقت وتكاليف التنقل للمشتركين، وإلى جانب ذلك، فإنها تسمح لهم بإجراء عمليات الدفع والتحويل من أيّ مكان. وتعمل “زين كاش” وفقًا للشراكة مع البنك المركزي الأردني عبر الربط على نظام البدّالة الوطنيّة للدفع بالهاتف النقّال JoMoPay التي أطلقها البنك المركزي، ويقوم بدوره بتشغيلها والإشراف عليها.

ويتيح تطبيق باسكت Basket.jo لمستخدميه فرصة التسوق من الكثير من المتاجر والمحلات المفضلة لديهم بسهولة وبطريقة تفاعلية، مع خدمة التوصيل إلى المنازل خلال مدة نصف ساعة، في جميع مناطق عمّان واربد. كما تحرص شركة باسكت على توفير حلول سهلة وتجربة تسوّق ممتعة وفريدة من نوعها ، تتسم بالسلاسة العالية وتلائم نمط الحياة العصري للمستخدمين، مما يوفر عليهم الوقت والجهد.