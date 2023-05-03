شراكة لدعم القطاع الزراعي بين البنك المركزي والعربية لحماية الطبيعة

في نشاط جديد لتدعيم الشراكة بين البنك المركزي والجمعية العربية لحماية الطبيعة دعماً للقطاع الزراعي، ومن منطقة غور الصافي، زرعت الجمعية ضمن برنامجها “القافلة الخضراء” في الأردن 300 شجرة حمضيات وجوافة بدعم من البنك.

وشارك في الزراعة، إلى جانب فريق العربية لحماية الطبيعة، 50 متطوع من موظفي البنك المركزي الأردني بإشراف لجنة “دعم المجتمع المحلي” فيه، وغرس المشاركون الأشجار في أرض تعود لعائلتين زراعيتين تتكونان من 16 فرداً، حيث سيساهم ريع هذه الأشجار بتحسين الوضع الاقتصادي لهم، واستصلاح الأرض.

يذكر أن العربية لحماية الطبيعة غرست نحو 170 ألف شجرة في الأردن، لدعم صغار المزارعين في الأماكن المهمشة والأقل حظاً.