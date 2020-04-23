شرب الكثير من الشاي خلال العزل المنزلي أمر سيء للصحة!

عمان-الغد- مع تواصل الاغلاق المفروض في العديد من الدول بسبب أزمة فيروس كورونا، يستمر الكثيرون في شرب الكثير من الشاي الساخن.

وتقول الدكتورة غريس فرحات، المحاضرة في علوم الغذاء والتغذية في جامعة ليفربول هوب، إنها تشعر بالقلق من تعامل البعض من الناس مع العزل المنزلي الناجم عن Covid-19 على أنه “عطلة” من الوجبات الغذائية المعتادة، والإفراط في تناول المشروبات الساخنة التي تحتوي على الكافيين، وفقا لما نفله موقع روسيا اليوم عن الديلي ميل.

وحذرت فرحات من أن العفص (أو التانين) الطبيعي الموجود في الشاي يمكن أن يعوق امتصاص الجسم للفيتامينات والمعادن الرئيسية مثل الحديد والكالسيوم، والتي قد تكون مشكلة حقيقية إذا كنت تكافح للحصول على ما يكفي من الفاكهة والخضروات في نظامك الغذائي.

وتنصح الدكتورة فرحات بتجنب شرب الشاي في أوقات الوجبات. قائلة: “قد يميل ملايين البريطانيين إلى استهلاك الكثير من المشروبات الساخنة أثناء عزلهم في منازلهم وسط إغلاق فيروس كورونا، والخبر السار هو أن استهلاك الشاي مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، بسبب محتواه المضاد للأكسدة. أما الأخبار السيئة المحتملة فهي أنك تحتاج أيضا إلى توخي الحذر بشأن شرب الشاي بالقرب من أوقات الوجبات، حيث يمكن أن يقلل من امتصاص بعض المعادن، مثل الحديد والكالسيوم”.

وأوضحت فرحات أن هذا يرجع إلى العفص، وهي مركبات طبيعية موجودة في الشاي، لها تأثير معوق لامتصاص الجسم للمعادن.

وتقول الدكتورة فرحات: “الشاي، مثل القهوة، هو أيضا مصدر للكافيين، وتنصح بتناوله باعتدال”. كما تشير أيضا إلى اقتصار تناول الشاي والقهوة من أربعة إلى خمسة أكواب يوميا كأقصى حد، في فترات متباعدة عن أوقات تناول الطعام لتجنب الضرر الكامن وراء هذه العادات.

المصدر: ديلي ميل