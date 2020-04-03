شرح مهم من سعد جابر عن فترة حضانة فيروس كورونا

عمان- الغد- قال وزير الصحة سعد جابر، اليوم الجمعة، إن فترة حضانة فيروس كورونا هي من ١-١٤ يوما قد تمتد لـ ٢٤ يوما وتوجد حالات عالمياً ظهرت الأعراض بعد ٢٧ يوما من التقاط العدوى.
وأضاف في تغريدة على “تويتر” أنه “من الممكن أن يكون الشخص معدٍ لمن حوله دون ظهور أعراض، أو قبل ظهورها. لذلك فإن أفضل طريقة للتعامل مع المرض هي اتباع التعليمات”.
-فترة حضانة فيروس كورونا من ١-١٤ يوم قد تمتد ل ٢٤ يوم و توجد حالات عالمياً ظهرت الأعراض بعد ٢٧ يوم من التقاط العدوى.
-من الممكن أن يكون الشخص معدي لمن حوله دون ظهور أعراض.
-من الممكن أن يكون الشخص معدي لمن حوله قبل ظهور الأعراض.
أفضل طريقة للتعامل مع المرض هي اتباع التعليمات. pic.twitter.com/oFYmJIOGca
— د. سعد جابر Dr. Saad Jaber (@DrSaadJaber) April 3, 2020