شرح مهم من سعد جابر عن فترة حضانة فيروس كورونا

عمان- الغد- قال وزير الصحة سعد جابر، اليوم الجمعة، إن فترة حضانة فيروس كورونا هي من ١-١٤ يوما قد تمتد لـ ٢٤ يوما وتوجد حالات عالمياً ظهرت الأعراض بعد ٢٧ يوما من التقاط العدوى.

وأضاف في تغريدة على “تويتر” أنه “من الممكن أن يكون الشخص معدٍ لمن حوله دون ظهور أعراض، أو قبل ظهورها. لذلك فإن أفضل طريقة للتعامل مع المرض هي اتباع التعليمات”.