شرطة إربد تبدأ تسليم السيارات المحجوز عليها الى أصحابها

إربد- بدأت مديرية شرطة محافظة إربد بتسليم السيارات المحجوزة عليها الى أصحابها، والتي تم التحفظ عليها من قبل مرتبات الشرطة المختلفة منذ البدء بتطبيق قانون الدفاع وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير شرطة إربد العقيد عاهد الشريدة في تصريح صحفي، إن المديرية بدأت بتسليم السيارات المحجوزة عليها الى أصحابها بعد مضي 30 يوما على حجزها، وذلك بعد دفع الرسوم المترتبة على أصحابها ومنها أجور النقل والحجز.

كما تحدث العقيد الشريدة عن مبادرة الأمن العام التي انطلقت مؤخرا، بترك المسافات بين المواطنين أثناء عمليات التسوق وعن أهمية التباعد الاجتماعي الذي أوصت به اللجان الطبية وبخاصة في الأسواق والبنوك والمحلات التجارية ، حيث تقوم فرق من قوات الدرك والشرطة المجتمعية ومنذ بداية الأزمة وخلال شهر رمضان المبارك، بمراقبة عمليات التباعد ومراقبة الأسواق بشكل عام، وذلك بالشراكة مع كوادر من المحافظة والبلدية والعمل على تنظيم العمل في السوق التجاري والحسبة والرقابة التامة عيها.-(بترا)