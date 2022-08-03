شرطة الاحتلال تعتقل إماراتيين بعد إطلاق النار في تل أبيب￼

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيل أمس الثلاثاء، أنها اعتقلت سائحين إماراتيين في أعقاب جريمة إطلاق نار وقعت وسط مدينة تل أبيب، على خلفية جنائية في محاولة لتصفية مجرم معروف للشرطة.

وذكر موقع “واينت” الالكتروني اليوم الأربعاء ، انه في أعقاب اعتقال المشتبهين تبين أنهم سائحان من دولة الامارات ولا علاقة لهما بمحاولة قتل المجرم.

وأوضح، انه في أعقاب إطلاق النار في شارع ديزنغوف في تل أبيب، شعر السائحان الإماراتيين بالخوف وحاولا الفرار من المكان، مضيفا أن مواطنين اسرائيليين تواجدوا في المنطقة أوقفوهما ثم أخذتهم الشرطة إلى التحقيق.

وأشار الموقع في تقريره الى أن شرطة الاحتلال الإسرائيلية اعلنت اخلاء سبيلهما بعد ساعة من الحدث، وأنه لا علاقة لهما بإطلاق النار.

وأعادت محاولة قتل المجرم الإسرائيلي في شارع ديزنغوف، أمس، إلى ذاكرة مواطنين عملية إطلاق النار في الشارع نفسه قبل أربعة أشهر، ما أدى إلى هروب الكثير من رواد مطاعم ومقاهي ومتنزهين في الشارع إلى أماكن للاختباء فيها.

وبينت الشرطة، ان هدف الحادثة أمس هو مجرم معروف، كان يقف خارج سيارته المرسيدس أثناء إطلاق النار عليه من دون إصابته بجروح، وانه قد سجن قبل سنتين إثر اتهامه بمخالفات بينها استخدام العنف وابتزاز رجل أعمال.( وكالة سوا الفلسطينية)