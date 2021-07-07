شرطة الزرقاء تكرم وكيل دفاع مدني لأمانته

الزرقاء- كرم مدير شرطة الزرقاء العقيد أيمن العلاونة، أحد مرتبات دفاع مدني الزرقاء الوكيل أحمد علي الخلايلة على أمانته في تسليم محفظة بداخلها مبلغ مالي وأوراق رسمية.

واوضح العقيد العلاونة في تصريح صحفي اليوم الاربعاء، ان الوكيل الخلايلة قد وجد المحفظة في احدى وسائل النقل العام، وسلمها إلى مركز أمن الحسن، تقديراً لرد الأمانة إلى صاحبها.

واضاف ان مديرية الأمن العام تسعى إلى تحفيز المرتبات والمواطنين على المشاركة في العملية الأمنية من خلال التواصل مع مراكز وأقسام الشرطة، لتحقيق مبدأ وواجبات الأمن الشامل في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

بترا