“شرطة المشاهير” تفقد حارسها راغد قيس المنتقد اللاذع للفنانين

مجد جابر

عمان– أثار خبر وفاة اللبناني راغد قيس صاحب صفحة “شرطة المشاهير”، صدمة وجدلاً كبيراً بين الفنانين في الوطن العربي، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً وأن الوفاة حصلت بشكل مفاجئ ودون أي مقدمات، حيث أشار البعض إلى أن الوفاة سببها وعكة صحية ألمت به، في حين يشاع أن هناك أنباء عن فتح تحقيق لمعرفة كيف حدثت الوفاة فجأة.

بدأ راغد قيس طريقه، بعدما أنشأ صفحته الشهيرة “شرطة المشاهير” على “تويتر” و”إنستغرام” و”فيسبوك”، والتي اعتمد من خلالها على انتقاد الفنانين بطريقة ساخرة ولسان لاذع جدا، وكان يتابعها ملايين النشطاء من العالم العرب، وحققت نجاحا كبيرا.

تخصّص الراحل في السخرية اللاذعة للنجمات، وكانت طريقته هزلية جريئة استطاع من خلالها جذب العديد من المتابعين ليُحقق شهرة واسعة، ليصل عدد متابعي صفحته إلى أكثر من مليون متابع.

وكانت الصفحة لها دور كبير في نشر الأخبار والانفراد بمعلومات كثيرة ونشرها مع الوثائق إن تطلب الأمر ذلك، فاستطاعت أن تحجز لها مكانا بارزا، وفي المقدمة من ضمن صفحات الأخبار الفنية.

وكان يتقصد انتقاد فنانات معينات يسلط عليهن الضوء دائماً، وعلى كل تصرف يقمن به، ومن ضمن هؤلاء الفنانات اللاتي سخر منهن دنيا بطمة، والتي كانت لها الحصة الأكبر من منشوراته، فكان يطلق عليها اسم “أبو غزل” ولا يفوت لها أي زلة أو أي تصرف تقوم به سواء يتعلق بسلوكها أو بمظهرها وطريقة لبسها، تسريحة شعرها، مكياجها، وأي شيء آخر.

أيضاً الفنانة اللبنانية “ميريام فارس” كانت من ضمن الفنانات اللواتي لهن حصة كبيرة من سخرية وانتقادات راغد، والتي كان يطلق عليها “أم جعيدان”.

كما نالت الفنانة السورية سوزان نجم الدين نصيبها من التعليقات اللاذعة من قبل راغد، وسخريته المتواصلة منها بسبب كثرة تكريماتها المبالغة بها، والتي اعتبر انها في غير مكانها على الاطلاق.

كذلك كان يسخر أحيانا من الفنانة إليسا ومن رقصها، في حين كان يشيد بها وبأغانيها وكليباتها في منشورات أخرى.

وكان للفنانة الإماراتية أحلام والكويتية حليمة بولند نصيب من هذه الحملات. غير أن ما كتبه عن الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل وزوجها النجم المصري تامر حسني، كان الأكثر جرأة وصدمة للمتابعين، وقالت الصفحة إن بسمة تعرفت على تامر فور طلاقها من زميلها في “ستار أكاديمي”، وهو الوقت الذي كان فيه تامر على علاقة غرامية بالفنانة المغربية المعروفة بالخليج جليلة.

وأضافت أن تامر بدأ بمواعدة الفنانتين المغربيتين دون أن تعرفا بذلك، إلا أن الأمور تعقدت بعد ذلك، وهو ما أجبره على الزواج من بسمة في السر مبدئيا، مع محاولته البقاء مع جليلة التي كان يحبها، ووعدها بتطليق بوسيل في أقرب وقت، إلا أنها ورغم كل هذا قررت الانفصال عنه.

كذلك أقامت الفنانة نوال الزغبي، دعوى قضائية ضد الراحلين راغد قيس، وأمل حمادة نجمة مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب انتقاداتهما المتكرّرة لها.

كل تلك النشاطات والأحداث شكلت صدمة كبيرة لدى تلقي الناس خبر وفاته، وهو ما دفع الكثير من الفنانين وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي لنعيه، وأشارت صفحة “عديلة” الفنية في منشور لها على إنستغرام “ما بعرف شو بدّي قول ولا شو بدّي احكي. كل اللي عرفوك يا راغد عن قرب بيعرفوا اديش كنت أنسانا شهما وطيب القلب. يا ضيعان شبابك. الله يرحمك”.

في حين كتبت إليسا في تغريدة على “تويتر”، “كثير زعلت لما سمعت بخبر وفاة راغد قيس، صاحب صفحة شرطة المشاهير، الله يرحمو راح بعمر كثير صغير، ما كنت بعرفو شخصياً ومرات كانت تعليقاته قاسية بحقي، بس مننحني قدام الموت ومنصلي لروحو، الله يصبر أهلو”.

وعلقت نادين نجيم على الحادثة “ما بعرف شو بدي قول انا زعلانة كثير كثير.. حكيتك حتى اطمن عنك.. كيف هيك صار وشو صار؟ ليش ما قلت! الله يرحمك وتكون روحك بالسما”.

وكتبت سيرين عبد النور “ما عم صدق الله يرحمك ويصبر اهلك”، في حين علق الفنان تيم حسن “الله يرحمك ويصبر أهلك تعازي لأسرتك وأحبابك.. البقاء لله” .

وعلقت الإعلامية وفاء الكيلاني: “خبر محزن وأكثر من صادم يا ريت يكون مش حقيقي وفاة راغد قيس.. عمري ما شفتك بس كنت بحس إنك إنسان قلبك طيب رغم لسانك اللاذع.. الله يرحمك ويغفرلك.

أما الممثلة ماغي بو غصن، فعبرت عن حزنها قائلة “ألف رحمة على روحك يا راغد تعذبت بصمت بس إيمانك وصبرك كان كبير.. يلي بيعرفك منيح بيعرف قديش قلبك طيب وبتساعد المحتاج. نفسك بالسما”.

في حين علقت الفنانة بلقيس “صاحب حساب شرطة المشاهير راغد قيس في ذمة الله.. اسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه وعن سيئاته الغريب إنه وأمل حمادة أسسا الحساب، وتوفيا بفترة متقاربة! هي مشيئة الله.. واللهم لا اعتراض”.

وكتبت الفنانة أصالة “الله يرحم الشب الّلي كثير ضحّكنا، ونسينا معه أوقات كثيرة كانت صعبة ومُملّة، الله يرحم راغد صاحب صفحة (شرطة المشاهير) ويصبّر أهله وحبايبه على فاجعة غيابه”.