شرطة في حالة ترانس (تسطيل)

هآرتس

أسرة التحرير

11/6/2019

حدثان لا يطاقان وقعا في اثناء الليل: الغاء احتفال الـ “ترانس” “دوف” بسبب معلومات استخبارية عن النية للتجارة بالمخدرات واقتحام الشرطة لنادي “ساونا” في تل أبيب، اغلاقه واعتقال المالك، بعد أن عثر على المخدرات لدى بعض من المستجمين في المكان. يدور الحديث عن ميل مستمر: قبل شهرين بذات الذريعة، اقتحمت الشرطة نادي بريكفست في تل ابيب واغلقته لشهر. وفي آذار الغت احتفال الموسيقى “سوسان” من بيت ايندنجاف.

ان الغاء الاحتفال يجب أن يشعل ضوءا أحمر حول سلوك أجهزة انفاذ القانون في اسرائيل. فقد اشترى نحو 4 الاف شخص بطاقات للاحتفال، الذي كان يفترض أن يشارك فيه فنانون من البلاد ومن الخارج.

ان الخفة التي يلغى بها حدث على هذا المستوى من الاتساع بسبب معلومات استخبارية عن جريمة يزعم انها توشك على الوقوع، مثيرة للحفيظة. ففضلا عن الضرر الاقتصادي اللاحق بالمستثمرين ليس معقولا ان تلغي الشرطة احتفالا كثير المشاركين فقط كي تعفي نفسها من الملاحقة المحتملة لتجار المخدرات. فبدلا من ايجاد صيغة مشتركة مع المنتجين والمنظمين، المطالبون على أي حال بالحصول على تصريحات متشددة ودفع مال طائل لقائها – في هذه الحالة تشترى حراسة شرطية بكلفة نحو نصف مليون شيكل – تفضل الشرطة تعطيل هذه الاحداث.

ان الاهداف التي اجتاحتها الشرطة تم اختيارها ايضا لان الجماعات السكانية التي تأتي الى النوادي والاحتفالات هي ضحية مريحة تعاني من تمثيل هزيل في اوساط اصحاب القرار. وجهاز انفاذ القانون يرفض ان يستوعب ان لترانس ليست كلمة مرادفة للجريمة. فمحاولة القضاء عليها ليست فقط زائدة وعديمة الامل، بل وهي ايضا متعارضة مع ارادة المواطنين وتفضيلاتهم، والتي تجد تعبيرها في عدد المشاركين الكبير. فضلا عن مجرد التنكيل، منغص ايضا الشكل الذي تعمل به الشرطة. فنادي ساونا، الذي يتماثل مع جمهور المثليين، وصل اليه افراد الشرطة والمباحث برفقة كلب، وحسب شهادات المتواجدين في المكان، جمعوا المستجمين في ساحة النادي وهم بالمناشف على اجسادهم فقط واضاؤوا عليهم الكشافات. ولاحقا نشر شريط عن عملية الاعتقال. من وصف الحالة يؤخذ الانطباع ان الشرطة تعتبر هذه حربا ضد زعران العالم السفلي الذين من شأنهم ان يعرضوا قوات الامن للخطر. ثمة في ذلك ما يفيد بشيء ما عن التشويه وانعدام التوازن بالنسبة للمسألة موضع الاهتمام.

اذا كانت الشرطة معنية حقا بمنع مآس مثل موت طوهر دافيد في حفلة ترانس، فالحل ليس هو الغاء الاحتفالات بل التعاون بينها وبين المنظمين والمستجمين. ومثل كل احتفال موسيقى يحترم نفسه في العالم، يجب انتهاج معيار طبي وحراسي عال، دون ان يشعر المستجمون بانهم مهددون. كما ان مصلحة الشرطة هي أن تعمل مع المنتجين في صالح احداث عامة بلا اصابات، والا ترى في الجمهور قطيعا من المجرمين.