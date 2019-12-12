شرطة كتالونيا توضّح موقفها من إقامة “الكلاسيكو” في موعده

برشلونة – أكدت شرطة كتالونيا، التي يطلق عليها “موسوس دا سكوادرا”، قناعتها بإمكانية خوض “كلاسيكو الأرض” بين برشلونة وريال مدريد يوم الأربعاء المقبل على ملعب (كامب نو) بشكل طبيعي، رغم الدعوة للاحتجاجات من حركة مؤيدة لانفصال كتالونيا داخل وخارج معقل البلاوجرانا.

وكانت حركة (Tsunami Democratic) الانفصالية قد دعت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتجمع في محيط ملعب (كامب نو) قبل ساعات من إقامة الكلاسيكو، احتجاجا على بعض الأحكام الصادرة ضد مجموعة من قادة الإقليم المؤيدين لاستفتاء الانفصال.

وأشارت مصادر من الشرطة الكتالونية، إلى أن الجهاز الأمني يستعد بشكل مكثف وموسع للغاية للمباراة المصنفة (عالية الخطورة) من أجل إقامتها بشكل طبيعي، لأنها لم تجد أي سبب يدفعها للتفكير بشكل مختلف.

وترى شرطة الإقليم أنه لن تكون هناك أي مشكلة في تأمين وصول حافلة الفريق المدريدي للملعب، حيث أن تأمينها من فندق الإقامة حتى الملعب لن يمثل أي صعوبات فنية، وفقا لنفس المصادر.

وطالبت “موسوس دا سكوادرا” الجماهير التي تنوي حضور المباراة من الملعب باستخدام المواصلات العامة للوصول مع موعد بداية اللقاء، وذلك تجنبا لأي حالة تكدس في محيط الملعب، جراء دعوات الاحتجاج.

وكانت تقارير إخبارية قد كشف اليوم أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد يلجأ إلى نقل هذه المواجهة لأرض محايدة بدلا من (كامب نو)، حال تزايدت حدة التوتر والمخاطر الأمنية حول هذه المباراة المرتقبة.

وعلى خلفية هذه الدعوات لمظاهرات جديدة قبل ساعات قليلة من الموعد الجديد، ذكرت صحيفة (آس) بأن اتحاد الكرة الإسباني لديه الحق في نقل المباراة حال ثبت وجود تهديدات أمنية تحققت منها الشرطة.

وسيبحث الاتحاد اليوم الخطوات التي ينبغي اتخاذها حول (الكلاسيكو)، وذلك في اجتماع لم يدع إليه برشلونة، المسؤول عن تأمين ملعبه، ولا ريال مدريد الذي “لم ولن يطلب نقل المباراة لملعب حيادي وسينفذ ما يأمره به الاتحاد”، وفقا لما نقلته الصحيفة عن مصادر موثوقة بالنادي الملكي. (إفي)