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شرطة لندن تداهم مقهى انتهك العزل العام وقدم الأرجيلة لرواده

منذ 54 دقيقة
أشخاص يسيرون بالقرب من لافتة تحذيرية من التجمعات (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من لافتة تحذيرية من التجمعات (رويترز)

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لندن- داهمت شرطة لندن مقهى يضم نحو 50 شخصاً يدخنون النرجيلة (الشيشة) ويشاهدون مباريات في كرة القدم ويعزفون الموسيقى الصاخبة، في انتهاك كبير لقواعد العزل العام الصارمة التي تحظر أي نوع من التقارب الاجتماعي بين السكان في ظل انتشار مرض «كوفيد – 19».
وقالت شرطة لندن في بيان، اليوم (الجمعة)، إن رواد المقهى فروا لدى وصول الشرطة التي فتشت المكان الكائن في ومبلي في شمال غربي العاصمة، وعثرت على 21 شيشة لا تزال مشتعلة، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. ويواجه مالك المقهى غرامة قد تصل إلى عشرة آلاف جنيه إسترليني (13700 دولار).
وتشهد لندن زيادة في معدلات انتشار فيروس كورونا في ظل ظهور سلالة جديدة من الفيروس أسرع انتشاراً. وتشتد الضغوط على وحدات الرعاية المركزة في المستشفيات. وأمرت السلطات بإغلاق المدارس في معظم أنحاء العاصمة البريطانية.

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