شرطيات سير إربد يقبضن على سائق دهس مواطنا ولاذ بالفرار

إربد – الغد- انقذت شرطيات إربد مواطنا تعرض للدهس خلال مشاجرة جماعية وقعت وسط مدينة إربد ظهر اليوم الأحد، وفق مصدر أمني.

وأضاف المصدر ان أحد الأشخاص قام بضرب مواطن والقاه تحت مركبه بالاتفاق مع سائقها، حيث قام السائق متعمدا بدهس المواطن وبعدها قامت احدى شرطيات السير بمتابعة الشخص وإلقاء القبض والسيطرة علية بالتعاون وبدعم من احد دوريات نجدة اربد.

وأشار المصدر الى انه تم نقل الشخص المصاب إلى المستشفى بواسطة احدى شرطيات السير ، وتم ضبط سائق المركبة ومن قام بضرب ودفع المواطن وضبط المركبة من قبل نشميات السير وبدعم من دوريات النجدة.

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من المصدر