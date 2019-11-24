إربدمحافظات

شرطيات سير إربد يقبضن على سائق دهس مواطنا ولاذ بالفرار

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

إربد – الغد- انقذت شرطيات إربد مواطنا تعرض للدهس خلال مشاجرة جماعية وقعت وسط مدينة إربد ظهر اليوم الأحد، وفق مصدر أمني.
وأضاف المصدر ان أحد الأشخاص قام بضرب مواطن والقاه تحت مركبه بالاتفاق مع سائقها، حيث قام السائق متعمدا بدهس المواطن وبعدها قامت احدى شرطيات السير بمتابعة الشخص وإلقاء القبض والسيطرة علية بالتعاون وبدعم من احد دوريات نجدة اربد.
وأشار المصدر الى انه تم نقل الشخص المصاب إلى المستشفى بواسطة احدى شرطيات السير ، وتم ضبط سائق المركبة ومن قام بضرب ودفع المواطن وضبط المركبة من قبل نشميات السير وبدعم من دوريات النجدة.

  • من المصدر
  • من المصدر
  • من المصدر

مقالات ذات صلة

إخماد حريق مركبة في محافظة المفرق

منذ ساعة واحدة

إتلاف 4 أطنان بطاطا فاسدة في إربد (فيديو)

منذ 5 ساعات

إربد: سيدات يتجاوزن ثقافة العيب برخص مهن منزلية (فيديو)

منذ 17 ساعة

عجلون: يوم طبي يوفر علاجات مجانية لألف فقير

منذ 17 ساعة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock