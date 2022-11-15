شرطي أمريكي يقتل رجلا كان يحاول الانتحار

قال موقع “أي زد سنترال” أن شرطيا امريكيا في ايرزونا قام بإطلاق النار على رجل كان يقوم بطعن نفسه بسكين في محالة للانتحار على مايبدو، ما أدى لوفاته.

وأطلق ضابط شرطة جوديير النار على الرجل الذي كان يقوم بطعن نفسه بسكين يوم السبت بالقرب من “إستريلا باركواي ويستار درايف”.

وقال الموقع أنه حوالي الساعة الخامسة مساءً استجاب الشرطي لنداء من منزل في المنطقة بناءا على وجود شخص يقوم بطعن نفسه بسكين.

وجاء في بيان للشرطة في جوديير أنه بعد تواصل الشرطي مع الرجل في الفناء الخلفي للمنزل، أطلق الشرطي النار عليه ك “نتيجة لهذا التواصل”.

ولم تفصح الشرطة عن التفاصيل المتعلقة بطبيعة الاتصال بين الشرطي والضحية أو سبب قيام الضابط بإطلاق النار على الرجل، الذي كان يطعن نفسه.

وبعدما تم نقل الرجل المجهول الهوية إلى المستشفى أعلنت وفاته، ولم يكشف الخبر سبب قيام الضحية بطعن نفسه وإن كان فعلا يحاول الانتحار أو تحت تأثير مخدرا ما.