“شرقيات” وفنانون ينثرون الفرح في “الشمالي”

معتصم الرقاد – شهد المسرح الشمالي إحياء ليلة طربية غنائية بامتياز، أحيتها فرقة شرقيات، والفنانون: علي حمادة، بيسان كمال، ومجد أيوب، وقد حازت على إعجاب وتفاعل الجمهور معها.

وفي مشاركتها الأولى بمهرجان جرش للثقافة والفنون قدمت فرقة شرقيات، وصلات غنائية لفنانين وملحنين عرب كبار، وقدمت الفرقة مجموعة من الأغنيات العذبة للفنان اللبناني الراحل ملحم بركات.

كما قدمت مجموعة من الأغاني للفنان فريد الأطرش، يا وحشني رد علي، وأيضا فقرة من الزجل اللبناني، إلى جانب معزوفة شروق للفنان هاني مهنا، ومعزوفة مدلي، ومقاطع من أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، وختمت الفرقة مشاركتها مع الفنان والملحن المصري بأغان للفنان عبد الحليم حافظ.

ويشار إلى أن الفرقة متخصصة بالغناء والمعزوفات الشرقية.

وقدم الفنان علي حمادة وصلات غنائية لفنانين عرب وأغاني وطنية، شاكرا إدارة المهرجان ونقابة الفنانيين على إفساح المجال لأكبر عدد من المطربين للمشاركة بالمهرجان، وإبراز المواهب الأردنية.

وأطربت الفنانة بيسان كمال الجمهور بأغنيتها، شو أقلك، وأغنيات لفيروز وماجدة الرومي، مشيرة إلى أن هذه الدورة مميزة وحققت إضافة نوعية بحجم المشاركين من فنانين أردنيين وعرب.

أما الفنان محمد أيوب فأسمع الجمهور مجموعة من أغانيه، بدِّك تتزكريني، وأغنيته الجديدة قولك خلص، مقدرا لإدارة المهرجان ونقابة الفنانين إتاحة المجال لمشاركة أكبر عدد من الفنانين، وتنوع فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته السادسة والثلاثين.