“شرق عمان الصناعية” تطلق خدمة التأمين الصحي الشامل

عمان-الغد- اطلقت جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية مساء امس بمقرها خدمة التأمين الصحي الجماعي من خلال شركة التأمين الاردنية، لتوفير الرعاية الصحية المتميزة لأصحاب الشركات وعائلاتهم والعاملين لديهم.

ولفت رئيس الجمعية محمد زكي السعودي، الى الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية لتوفير خدمة التأمين الصحي الجماعي للشركات والمؤسسسات الصناعية العاملة بمنطقة شرق عمان الصناعية التي يصل عددها الى 1800 منشأة صغيرة ومتوسطة.

وقال السعودي ان برنامج التأمين الصحي يشتمل على تغطيات ومزايا اضافية تلبي احتياجات العاملين بالشركات الصناعية ويمتاز بسهولة الاجراءات والنماذج الالكترونية من خلال البطاقة الذكية وبرسوم اشتراك مناسبة وسقوف تغطية تلبي احتياجات المستفدين.

واوضح ان خدمة التأمين الصحي لصناعيي المنطقة يأتي في اطار استرتيجية -الجمعية وخطة عملها خلال العام الحالي الذي سيشهد انطلاقة قوية لجملة من الخدمات التي ستقدمها للقطاع الصناعي بمجالات التدريب والترويج واقامة المعارض والنقل وتعزيز الترابطات بين الشركات.

واشار السعودي الى ان التامين الصحي مهم جدا للعاملين بالقطاع الصناعي ويمنح العمال الامان الوظيفي والاستقرار وبخاصة ان تكاليف الرعاية الصحية والطبابة باتت مرتفعة وتستهلك جزء كبير من دخل الاسر.

ولفت الى ان التامين الصحي اصبح جزء مهم من المزايا التي يقدمها اصحاب الشركات الصناعية لاستقطاب العمالة الاردنية للعمل بالقطاع الصناعي واحلالها مكان الوافدة الى جانب الحوافز الاخرى لتوفير بيئة عمل مناسبة تقلل من قضية دوران العمالة المرهقة لعجلة الانتاج.

وتضم منطقة شرق عمان الصناعية (ماركا وأحد وطارق وأبوعلندا والحزام الدائري والنصر وبسمان) وتوصف بأنها أقدم وأعرق منطقة صناعية في المملكة نظرا لتنوع قطاعاتها الصناعية وموقعها الاستراتيجي وقربها من طرق النقل وتركز الأيدي العاملة.