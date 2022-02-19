“شرق عمان الصناعية” تطلق مشروع النقل الوظيفي خلال 2022

تطلق جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، خلال العام الحالي، مشروع النقل الوظيفي المبتكر الذي يربط بين أماكن التجمعات الصناعية وأماكن تجمع العمال في مناطق ماركا والهاشمي والرصيفة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وأكد رئيس الجمعية محمد زكي السعودي، أن المشروع في مرحلته الأولى يهدف إلى تأمين نقل العمال من مناطق سكنهم إلى مصانعهم في شرق عمان، عبر تخصيص محطات نقل في المناطق المستهدفة بالمرحلة الأولى من المشروع.

وقال السعودي في بيان اليوم السبت، إن المرحلة الأولى تستهدف تأمين نقل 300 عامل من 3 تجمعات، باستخدام وسائل نقل حديثة وعبر تطبيق موجود على هاتف العامل.

وأضاف أن كلفة النقل ستكون نصفها على المصنع بينما ستتكفل الجمعية وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالنصف الثاني، إذ تبلغ تكلفة المرحلة الأولى من المشروع ما يقارب 260 ألف يورو خلال 12 شهرا.

ولفت السعودي إلى أن هذا المشروع جاء بعد دراسات مستفيضة حول عزوف العمال عن العمل في المصانع، وضرورة معرفة أسباب العزوف عن العمل بالمصانع ومعالجتها بما يمكن المصانع من العمل بكامل طاقتها وإحداث تنمية مستدامة والقيام بدورها في التشغيل ومحاربة الفقر والبطالة.

وأكد أن الدراسات حددت سبب عزوف العمال عن العمل بالمصانع بثلاث نقاط رئيسية؛ هي مشكلة المواصلات من حيث الكلفة وعدم تواجد وسائل النقل في مناطقهم وبيئة العمل، وضعف الأجور.

وأشار السعودي إلى أن مشروع نقل العمال من التجمعات المحددة جاء ليعالج مشكلة النقل التي تسببت بعزوف العمال عن العمل في المصانع، وأن المشروع لن يتوقف عند المرحلة الأولى التي سيتبعها عدة مراحل لتشمل عمال جميع مصانع منطقة شرق عمان الصناعية الذين يقطنون مناطق ماركا والهاشمي الشمالي والرصيفة.

وبين أن المشروع سيتكفل أيضا بدعم 800 عامل ببدل المواصلات بقيمة 25 دينارا شهريا لكل عامل لمدة 3 شهور، وتقديم “مكافأة تثبيت” لنحو 200 عامل بقيمة 100 دينار بعد 3 شهور من التحاقهم بالعمل، بالإضافة إلى دعم 200 عامل من خلال تحمل اشتراكات الضمان الاجتماعي عنهم.

وأكد السعودي أن المشروع يهدف إلى تأمين نقل العمال إلى مصانعهم من خلال وسائل نقل مريحة ومحددة الوقت بما يخدم مستقبلا جميع العمال في مصانع شرق عمان البالغ عددهم نحو 25 ألف عامل.

وأوضح أن الجمعية وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، عملت بالتعاون مع المصانع على تحسين بيئة العمل التي يطالب بها العمال، لا سيما أماكن الاستراحة وتناول الطعام والنظافة ووضوح تعليمات العمل وتدريب المسؤولين في المصانع على أساليب التعامل مع العاملين

وأشار السعودي إلى أن أجور العمال في المصانع طرأت عليها ارتفاعات كبيرة خلال السنوات الماضية، إذ يتقاضى العمال أجورا أعلى بكثير من الحد الأدنى للأجور المحدد رسميا.

وقال إن جمعية شرق عمان لا تألو جهدا في خدمة أصحاب العمل والعمال على حد سواء، لتسهم بشكل فاعل في حل مشكلتي الفقر والبطالة وإحداث التنمية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام.

وتهدف الجمعية التي تأسست عام 2010 إلى خدمة المصانع والمنشآت الحرفية الواقعة ضمن اختصاصها والعمل على تذليل العقبات أمامها وزيادة التنافسية بينها وتمثيلها لدى الجهات الرسمية وعقد المؤتمرات والمعارض ذات الشأن الاقتصادي.

وتضم شرق عمان الصناعية مناطق ماركا وأحد وطارق وأبو علندا والحزام الدائري والنصر وبسمان، بعدد منشآت يصل إلى 2500 منشأة صغيرة ومتوسطة وفّرت 25 ألف فرصة عمل لأردنيين.