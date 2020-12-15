“شرق عمان الصناعية” تقرّ التقريرين المالي والإداري

عمان- الغد- أقرت الهيئة العامة لجمعية شرق عمان الصناعية التقريرين المالي والإداري للجمعية في اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي للعام 2020 / 2019.

وناقشت الهيئة العامة في اجتماعها الذي عقد عن بعد “عبر تطبيق زوم” التقرير الإداري عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام 2019.

كما ناقشت الهيئة العامة الحسابات والتقارير المالية الختامية لعام 2019 وصادقت عليها وأبرءت ذمة مجلس الإدارة

كما تم انتخاب مدقق حسابات الجمعية لعام 2020.

كما وافقت الهيئة العامة لجمعية شرق عمان الصناعية على تعيين المهندس فائق ميشيل الصايغ (شركة صناعة التعليب) عضوا في مجلس إدارة الجمعية.

وتخلل اجتماع الهيئة العامة لقاء حواريا مع مدير العمليات في المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي علي فودة عن آخر ما استجد من برامج دعم مقدمة من الضمان الاجتماعي، مثل برنامج استدامة العمل وبرنامج حماية بالإضافة إلى النظام المعدل لنظام الشمول في التأمينات الاجتماعية.

وتضم منطقة شرق عمان الصناعية (ماركا وأحد وطارق وأبوعلندا والحزام الدائري والنصر وبسمان) وتوصف بأنها أقدم وأعرق منطقة صناعية في المملكة نظرا لتنوع قطاعاتها الصناعية وموقعها الاستراتيجي وقربها من طرق النقل وتركز الأيدي العاملة.

وشيد اول مصنع في هذه المنطقة الصناعية بداية ستينيات القرن الماضي، ويبلغ عدد المنشآت فيها 1800 منشأة صغيرة ومتوسطة وفرت 26 ألف فرصة عمل لأردنيين بحسب أرقام الجمعية .