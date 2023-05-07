“شرق عمان الصناعية” تنظم يوم وظيفي يوفر مئات فرص العمل

تنظم جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الأسبوع القادم، معرضها الوظيفي الثامن بمشاركة ما يقارب 50 شركة صناعية لتوفير المئات من فرص العمل بالمصانع والشركات التابعة لها.

وأعلنت الجمعية في بيان اليوم أن المعرض سيقام، في مدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية في القويسمة، تحت رعاية وزير العمل ضمن احتفالات المملكة بعيد العمال.

وقالت الجمعية إن المعرض يتم تنفيذه بدعم من مشروع التجارة لأجل التشغيل ( T4E) والمنفذ من قبل (giz) بالنيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ( BMZ).

وبين رئيس الجمعية الدكتور اياد أبو حلتم أن المعرض الوظيفي الثامن سيلبي حاجة الشركات الصناعية في شرق عمان بالعمالة والكفاءات المهنية، حيث سيتم إجراء مقابلات العمل بين الباحثين عن عمل والشركات المشاركة.

وأكد أبو حلتم أن مشروع التجارة لأجل التشغيل، يوفر فرصة لبناء القدرات الوطنية بشكل مستدام، وتعزيز إمكانات الشركات الأردنية لزيادة أدائها الإنتاجي لتوفير المزيد من فرص التشغيل، مؤكدا أن الوظائف المستحدثة تخضع لظروف وبيئة عمل مناسبة.

ولفت أبو حلتم إلى دور القطاع الصناعي في توفير فرص التشغيل للباحثين عن العمل، كونه المشغل الأكبر للأيدي العاملة الأردنية، مبينا أن شرق عمان الصناعية تسعى للتشبيك بين أصحاب الأعمال والباحثين عن العمل وتدريبهم وتشغيلهم.

وبين أن فعاليات المعرض الوظيفي تأتي ثمرة للتعاون المشترك بين القطاع العام ممثلا بوزارة العمل والقطاع الخاص من شركات ومصانع، بهدف توليد فرص عمل وتأهيل الباحثين عن عمل وتسهيل انخراطهم في سوق العمل.