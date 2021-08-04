شركات أردنية تتبوأ مواقع متقدمة في القائمة السنوية لمجلة ENR الامريكية بمجال الخدمات الهندسية

4 شركات اردنية تصدرت مواقع متقدمة في القائمة السنوية لمجلة (Engineering News-Record ENR) الاميركية المتخصصة ضمن أفضل 225 شركة تصميم عالمية للعام 2021. ويعكس هذا التصنيف المكانة الكبيرة التي يحظى بها المهندس الأردني في الخارج، حيث حازت مجموعة اتحاد المستشارين CCG على المرتبة الأولى بين الشركات الأردنية وللسنة الحادية عشرعلى التوالي بالترتيب 123 عالميا، تلتها شركة ارابتك جردانة بالمرتبة 135، وشركة انجيكون بالمرتبة 195، وشركة دار العمران بالمرتبة 201.

تكمن أهمية مجلة ENR في كونها متخصصة في تقديم تقاريرعن المشروعات الهندسية على مستوى العالم، مما جعلها واحدة من أكثر الدوريات الموثوق بها بما يخص قطاع الهندسة والانشاءات، حيث أن المجلة تقوم سنويا بعمل تصنيف حول أكبر شركات المقاولات والشركات الهندسية والمشروعات الإنشائية الكبرى حول العالم.

وقال نقيب المهندسين، المهندس أحمد سمارة الزعبي “تعتز نقابة المهندسين بهذا الإنجاز النوعي للشركات الهندسية الأردنية والذي يعكس تميز المهندس الأردني والمستوى المتقدم، والذي تجلى واضحا في الترتيب الذي حصدته المكاتب الأردنية على مستوى العالم. إن هذا الإنجاز ما هو إلا دلالة على جودة الخدمات التي يقدمها المهندس الإردني على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية”.

وقال رئيس هيئة المكاتب، المهندس عبد الله غوشة ” ان قطاع الاستشارات الهندسية هو احد القطاعات الهامه والمتميزه وله دور فاعل في الاقتصاد الوطني وفي معدلات النمو وتوظيف الكفاءات والخبرات المحليه ، وان مكانه الاستشاري الاردني في المنطقة مكانه محترمه ومقدره نظرا لما يقدمه من خبرات ومواكبة اخر المستجدات العلمية العالميه ، وان تصدير الخدمات الهندسية الاردنيه الى ما يزيد عن ٣١ دوله حول العالم لهو دليل على مكانه الشركات الاستشارية الاردنيه وان وجود عده شركات اردنيه على قوائم التصنيف العالمي انما هو دليل على مكانه هذه الشركات في السوق العالمي الذي يبلغ حجمه السنوي ١٥٠ مليار دولار”.

وفي هذا الاطار أيضا، أثنى المهندس فهد أبوجابر؛ الرئيس التنفيذي لمجموعة اتحاد المستشارين CCG على هذا الإنجاز، من خلال الإشادة بالجهود الحثيثة لفريق التسويق وتطوير الأعمال، وكذلك فريق ادارة المشاريع والفرق الفنية. كذلك أشاد بـ “روح الفريق” التي يتحلى بها الجميع في المجموعة لتجاوز الصعوبات الناجمة عن جائحة كوفيد 19. ونفتخرأيضا بوجود شركات زميلة أردنية ضمن هذه القائمة”.

وأضاف أبوجابر “ان هذه القفزة الكبيرة في مركزنا على القائمة هي نتيجة لاستراتيجيتنا التسويقية المحدثة التي تركز التوجهات الغير تقليدية والتي جعلتنا في الصدارة، كذلك استهدافنا أسواقًا جديدة من خلال تقديم خدماتنا باتفاقيات وتفاهمات مختلفة”. وقال أيضا “ان السوق العالمي يتغير مساره بسرعة ومن المرجح أن يواجه مقدمو الخدمات الهندسية الذين يقومون جاهدين بالحصول على فرص عمل بمفردهم مخاطر الشركات المنافسة الكبيرة. لذلك قامت مجموعة اتحاد المستشارين CCG بالإئتلاف استراتيجيًا مع شركاء في مجالات الاستشارات المتخصصة، والمقاولات، والاستثمار، وخدمات التمويل لتوسيع نطاق حصتها في السوق واستهداف المشاريع الأكبر حجمًا التي تناسب خبرتنا “.

ومن الجدير بالذكر ان مجموعة اتحاد المستشارين هي شركة هندسية استشارية رائدة متعددة الاختصصات، تقدم مجموعة خدمات متكاملة في مجالات التصميم والادارة والدراسات المتخصصة والتي حصلت على المرتبة الاولى من بين الشركات الاردنية ضمن تصنيف مجلة ENR العالمية. حيث يعتبر هذا التصنيف من أبرز المؤشرات التي يمكن الاستدلال بها على جودة الخدمات المقدمة ومدى التطور والسعي المستمر للمضي قدما نحو التميز.