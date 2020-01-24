شركات أردنية تختتم مشاركة بمعرض الفانسي فوود

عمان- الغد- اختتمت شركات محلية متخصصة بصناعة الغذاء مشاركتها بمعرض الفانسي فوود في دورته الشتوية، الذي اقيم في مدينة سان فرانسيسكو على مدى ثلاثة ايام.

وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين المهندس عمر ابو وشاح ان الجمعية نظمت مشاركة الشركات الاردنية المتخصصة في صناعة الحلويات العربية والبهارات والحبوب والبقوليات في فعاليات معرض الفانسي فوود.

وبين ابو وشاح ان تنظيم المشاركة الاردنية في فعاليات المعرض هي المرة الثانية وتأتي في اطار حرصها للترويج للصناعة الوطنية وتعزيز تواجدها بالأسواق الخارجية.

وأوضح أن المشاركة بالمعرض هدفت إلى تمكين الشركات الأردنية للإطلاع على احدث تقنيات التصنيع إضافة إلى تعريف المشاركين بالتطورات والجودة العالية التي وصلت لها المنتجات الوطنية.

وبين أن الجناح الاردني شهد اقبالا ملحوظا من قبل المشاركين وزائري المعرض من مختلف دول العالم مؤكدا ان المشاركة بالمعارض الخارجية تعد فرصة للتعريف بالمنتج الاردني و التشبيك وعقد الصفقات التجارية.

وأكد رئيس الجمعية ان السوق الاميركية يعتبر من اقوى الاسواق لزيادة الصادرات الوطنية في ظل حجم القوة الشرائية ووجود اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الأردن وأميركا.

وبين ابو وشاح ان الجمعية ستنفذ خلال العام الحالي جملة من النشاطات والمشاركة بالمعارض التي تستهدف الترويج للمنتجات الصناعية الوطنية بالعديد من اسواق التصدير ولمساعدتها على تجاوز التحديات التي تعيشها حاليا جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج وانحسار أسواقها التقليدية بفعل تطورات المنطقة السياسية والأمنية.

وبين ان الجمعية اثبتت قدرتها على فتح اسواق تصديرية جديدة للمنتجات الوطنية والترويج لها بالأسواق الخارجية، مؤكدا حرصها على الاستمرار بتوفير آليات لتسهيل عمل المصدرين.

واكد المهندس ابو وشاح ان الصادرات الصناعية الاردنية تعد مفتاح النمو الاقتصادي للمملكة وزيادة الانتاج وتوفير مزيد من فرص العمل للاردنيين وتعزيز احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية واستقطاب استثمارات جديدة، مشددا على ضرورة دعم تنافسية الصناعة الوطنية خارجيا

وتسعى جمعية المصدرين الاردنيين التي تأسست عام 1988 الى دعم تصدير منتوجات وخدمات القطاع الصناعي وتنفيذ النشاطات الهادفة لتنمية صادرات المملكة الصناعية وتوفير المناخ الملائم لتبادل خبرات رجال الاعمال بمجالات التصدير، إضافة لترويج المنتجات الأردنية بمختلف الاسواق العالمية والمشاركة بالمعارض الدولية وعقد ندوات وحلقات نقاشية متخصصة.