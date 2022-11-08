شركات أردنية تشارك بمعرض الخليج الصناعي

بدأت 18 شركة صناعية محلية، اليوم الثلاثاء، مشاركتها بمعرض الخليج الصناعي الذي افتتح في دبي.

وتعمل الشركات الأردنية المشاركة بمجالات الحلويات العربية والتمور والشوكولاتة والشيبس والمكسرات ومنتجات البحر الميت والمواد الخام التي تدخل في صناعة الشوكولاتة وأخرى مصنعة للورق والكرتون والبلاستيك والماكينات الصناعية.

ويضم معرض الخليج الصناعي الذي يستمر ثلاثة أيام، معارض أخرى للعلامات التجارية الخاصة والحلويات والوجبات الخفيفة والمكملات الغذائية والإضافات والبهارات والتوابل والمواد الخام للتصنيع.

وحسب بيان لجمعية المصدرين الأردنيين التي تنظم المشاركة الأردنية في المعرض بدعم من مشروع نمو الأعمال الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، زار القنصل العام الأردني في دبي والإمارات الشمالية عاصم العبابنة الجناح الأردني، بحضور مساعدته آلاء الغزاوي وممثل قطاع المواد الغذائية السابق في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة.

وقال رئيس الجمعية أحمد الخضري، إن المعرض يشكل فرصة مهمة للشركات الصناعية الأردنية لترويج منتجاتها، وعمل شراكات تجارية مع نظيرتها المشاركة، بالإضافة للاطلاع على تجارب الدول المتقدمة صناعيا، لا سيما في قطاع الصناعات الغذائية.

وأكد الخضري أن تحفيز الصادرات الصناعية الأردنية يعتبر من أهم الممكنات لتحقيق النمو الاقتصادي في البلاد من خلال زيادة الإنتاج والاستثمار بالقطاع الصناعي، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية.

بدوره، بين مدير عام جمعية المصدرين حليم أبو رحمة، أن مساحة الجناح الأردني في المعرض تصل إلى 526 مترا مربعا، فيما قدم مشروع نمو الأعمال الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) الدعم لبعض الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي تنطبق عليها شروط الحصول على دعمه.

وأشار أبو رحمة إلى أن جمعية المصدرين مستمرة بتقديم الخدمات للمصدرين من مختلف القطاعات الصناعية لتمكينهم من إيجاد أسواق جديدة لمنتجاتهم من خلال تعزيز وتوسيع مشاركتهم في المعارض العالمية المتخصصة.