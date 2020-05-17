شركات الاتصالات: الامتحانات الجامعية و”تحضيري التوجيهي” مجاناً عبر “درسك” و”JUNet”

عمّان – الغد – أعلنت شركات الاتصالات الثلاث العاملة في الأردن (أمنية وزين وأورنج) عن إتاحة خدمات الإنترنت “التصفح” المجانية لغايات إجراء امتحانات التوجيهي التجريبية، إضافة إلى الامتحانات الجامعية التي انطلقت السبت 16 أيار 2020.

ويسمح للطلبة خلال الفترة المقبلة التصفح وإجراء الاختبارات مجاناً عند دخولهم منصات درسك وشبكة الجامعات الأردنية JUNet، وذلك بهدف دعم الطلاب عند تقديمهم كل من امتحانات التجريبي لطلبة الثانوية العامة، والامتحانات النهائية لطلبة الجامعات الرسمية.

وجاءت هذه المبادرة نتيجة للتنسيق والتشاور مع المؤسسات المعنية خاصة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي إضافة إلى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

وستمكن هذه المبادرة الطلبة من الولوج إلى منصات الامتحانات سواء التحضيرية للتوجيهي “درسك” أو الإمتحانات الجامعية عبر شبكة الجامعات الأردنية JUNet بكل سهولة ويسر ودون خصم أي رصيد أو تكاليف على حزم الإنترنت، وذلك طيلة فترة الاستخدام لهذه المنصات التي تستمر حتى نهاية مواعيد هذه الامتحانات.

يشار إلى أن هذه الخطوة الرائدة من قبل شركات الاتصالات، تأتي ضمن برامجها للمسؤولية الإجتماعية والمساهمة في الجهود الوطنية لاحتواء تداعيات جائحة كورونا على المجتمع الأردني، والعمل بتشاركية وتكافل في سبيل خدمة العملية التعليمية للطلبة على مقاعد الدراسة المدرسية أو الجامعية.