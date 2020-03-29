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شركات الاتصالات: بطاقات الشحن متوفرة في السوبر ماركت والبقالات

منذ 15 دقيقة

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عمان – أكدت شركات الاتصالات ( اورنج وامنية وزين ) توفر بطاقات شحن الهواتف الخلوية والانترنت من خلال العديد من محلات السوبر ماركت والبقالات المنتشرة في مختلف التجمعات السكانية، التي سمحت الحكومة بفتحها من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء.
وأشارت الشركات إلى أنه لا يوجد أي مشكلة في توفر البطاقات الخلوية وتزويد المحلات التجارية بها، نظرا لوجود أجهزة وماكنات آلية في هذه المحلات تتم من خلالها عملية الشحن، إضافة إلى إمكانية الشحن من خلال المحافظ الإلكترونية في هذه الشركات. يشار إلى أنه يمكن شحن المحافظ الإلكترونية من خلال حسابات المشتركين في البنوك المختلفة.

بترا

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