شركات الاتصالات تفتح أبوابها غدا

عمان – أعلنت شركات الاتصالات الثلاث (زين، أورنج، أمنية) عن فتح أبواب معارضها في جميع محافظات المملكة باستثناء فروع المولات بدءاً من صباح يوم غدٍ الثلاثاء.

ودعت الشركات الثلاث إلى تطبيق أقصى درجات الحماية وتوفير سبل الوقاية؛ حرصها على صحة وسلامة زبائنها وموظفيها من خلال وضع آليات لتنظيم عمليات الدخول ومنع حدوث أي اكتظاظ، مع الحفاظ على مسافة كافية بين كل شخص وآخر، بالإضافة إلى توفير وسائل الحماية للزبائن والموظفين وتنظيف وتعقيم المرافق وجميع الأسطح بشكل دوري.

وأوضحت الشركات أن جميع معارضها ستبدأ باستقبال العملاء من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، حيث ستُعطى الأولوية لخدمات دفع الفواتير، والإيداع في المحافظ الإلكترونية، وشحن الخطوط المدفوعة مسبقاً، وتبديل شرائح الاتصال (بطاقات SIM) وتبديل “الراوترات”.

وحثت الشركات العملاء الراغبين بالاستفادة من خدماتها على التقيد بإرشادات وتعليمات وزارة الصحة للحفاظ على السلامة والصحة العامة، من حيث تنظيم الاصطفاف والالتزام بترك مسافة أمان، وتجنب استخدام المركبات للوصول إلى المعارض، والانتظار خارج المعرض في حال وجود عدد من العملاء في الداخل، وارتداء الكمامات والقفازات وتعقيم اليدين عند ملامسة الأسطح.

وجاءت هذه الخطوة بهدف خدمة المشتركين نظراً لأهمية خدمات الاتصالات وزيادة الاعتمادية عليها خلال الظروف الراهنة، لا سيما مع تطبيق أساليب التعلم عن بعد لطلبة المدارس والجامعات، بالإضافة إلى اعتماد الشركات والمؤسسات الرسمية والخاصة على مبدأ العمل عن بعد، حيث يباشر الموظفون أعمالهم من منازلهم. (بترا)