عمان – الغد- مددت شركات الاتصالات الخلوية العاملة في المملكة (زين، أورانج، أمنية)، مبادراتها لإتاحة حزم إنترنت مجانية لتصفح المنصات التعليمية المعتمدة من قبل الجامعات الحكومية حتى شهر حزيران المقبل.

وقالت الشركات في بيان صحافي اليوم السبت، إن استمرار العمل بهذه المبادرة التي تأتي بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد الرقمي والريادة جاء انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية في دعم قطاع التعليم بشكل عام والجامعات الأردنية بشكل خاص.

وأشار إلى أن الشركات الثلاث ستمنح حزم إنترنت مجانية لطلبة الجامعات الحكومية بواقع 5 جيجابايت مجانية لمتابعة فصولهم الدراسية الجامعية عبر المنصات المخصصة.

يذكر أن شركات الاتصالات أتاحت منذ 22 آذار الماضي تصفّح منصة “درسك” مجاناً، بالتزامن مع إطلاق المنصة من قبل وزارة التربية والتعليم بعد تعليق الدوام والتحوّل إلى التعلّم عن بُعد مع بداية الجائحة، ما مكّن أكثر من مليوني طالب وطالبة في المدارس الحكومية وأولياء أمورهم والقائمين على العملية التعليمية من تصفح المنصة مجاناً.