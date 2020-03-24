شركات الاتصالات تواصل مسؤوليتها الاجتماعية ودعمها للحكومية

عمّان – أعلنت شركات الاتصالات في المملكة (زين، أمنية، أورانج) مساندتها في دعم الجهود الحكومية من خلال تأكيد دورها المجتمعي الواعي والمسؤول.

وحسب بيان صحفي مشترك عن الشركات، فان الشركات الثلاث عززت عمل فرقها الفنية وفعّلت خططها المعدة مسبقاً للطوارئ، لضمان استمرارية تقديم خدمات الاتصالات والإنترنت لعملائها ولإدامة عمل شبكاتها في مختلف محافظات المملكة ودون انقطاع، وساندت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات هذا الدور من خلال منح شركات الاتصالات ترددات إضافية لزيادة السعات الاستيعابيّة على الشبكات في هذه الظروف.

واتاحت الشركات الثلاث التصفح مجاناً عبر شبكاتها لجميع الأردنيين، ليتمكنوا من الوصول إلى منصة “درسك” للتعلم عن بعد، ما سمح لنحو مليوني طالب من الوصول إلى المناهج والمواد التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم عبر هذه المنصة التي أنشئت بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ودون أي خصم من أرصدة المشتركين أو حزم الإنترنت سواء على خطوطهم الخلوية أو اشتراكات الإنترنت المنزلية.

ووذكر البيان انه للتسهيل في بقاء المشتركين في منازلهم، أبقت جميع الشركات خطوط مشتركيها مستحقة الفواتير فعالة، كما وتوحدت الشركات في تغيير أسماء الشبكات على الأجهزة للتأكيد على أهمية البقاء في المنزل، ولتذكير المشتركين دائماً بهذه النصيحة التي تعتبر الأهم في ظل الظروف الراهنة، كما قدمت الشركات رسائل توعوية صحية بشكل مستمر.

ووازت الخطوات التي قامت بها شركات الاتصالات مجتمعة، إجراءات منفردة قامت بها كل شركة على حدة، حيث قدمت شركة زين 24 سريراً طبياً بقيمة 50 ألف دولار لمستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي في محافظة إربد، وتحريك عيادتها المجانية المتنقلة إلى منطقة البحر الميت حيث يتواجد المواطنون الخاضعون للحجر صحي، ووضعتها تحت تصرف الخدمات الطبية الملكية، لاستخدامها والاستفادة منها بما تراه مناسباً وحسب ما تقتضي الحاجة.

وكانت شركة أمنية قد أعلنت عن تبرعها بأجهزة تنفس صناعي لدعم جهود وزارة الصحة بقيمة 50 ألف دولار، وأتاحت الفرصة لعملائها للتبرع عن طريق تطبيقها umnicoin .

وقدمت شركة أورانج تبرعاً بمبلغ 100 ألف دولار، منها 50 ألف دولار بشكل مباشر لوزارة الصحة، كما ستتبرع الشركة بنفس قيمة ما سيتبرع به أي من موظفيها ومشتركيها عن طريق محفظتها الإلكترونية Orange Money، حتى يصبح مجموعه 50 ألف دولار تقدم ايضا لوزارة الصحة بالاضافة الى توفيرها خدمة طوارئ للأشخاص ذوي الاعاقة.

بترا