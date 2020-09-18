شركات الاتصالات: مستمرون بإتاحة تصفح منصة “درسك” مجانا

عمان- الغد- أعلنت شركات الاتصالات الخلوية الثلاث العاملة في المملكة “زين” و”أورانج” و”أمنية” استمرارها بإتاحة التصفح المجاني عبر شبكاتها لمنصة التعلم الإلكتروني الخاصة بوزارة التربية والتعليم “درسك”، ليتمكن نحو مليوني طالب من متابعة الحصص الدراسية والاستفادة من الخدمات التي توفرها المنصة في ظل التوجه نحو التعلم عن بعد لمعظم طلبة المدارس نتيجة تطورات الحالة الوبائية في المملكة.

وأكدت شركات الاتصالات أنها ماضية في مسؤوليتها تجاه المجتمع المحلي عامة وقطاع التعليم على وجه الخصوص رغم تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المحلي، وذلك بهدف المساعدة على تجاوز الصعوبات التي قد تواجه الطلبة وأركان المنظومة التعليمية كافة، من خلال تسخير إمكاناتها لخدمة هذا القطاع، لضمان سير العملية التعليمية من دون أي معوقات، ولتعظيم الاستفادة من وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات في ظل هذه الظروف، لمساندة الجهود التي تُبذل من الجهات كافة في سبيل التخفيف من تداعيات جائحة كورونا.