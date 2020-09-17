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شركات الاتصالات: مستمرون بإتاحة تصفح منصة درسك مجاناً

في إطار دعمها المستمر للمجتمع ولقطاع التعليم

منذ 11 دقيقة

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عمان- الغد- أعلنت شركات الاتصالات الخلوية الثلاث العاملة في المملكة (زين وأورانج وأمنية) استمرارها بإتاحة التصفح المجاني عبر شبكاتها لمنصة التعلّم الإلكتروني الخاصة بوزراة التربية والتعليم (درسك)، ليتمكن نحو مليوني طالب من متابعة الحصص الدراسية والاستفادة من الخدمات التي توفرها المنصة في ظل التوجّه نحو التعلم عن بعد لمعظم طلبة المدارس نتيجة تطورات الحالة الوبائية في المملكة.

وأكدت شركات الاتصالات بأنها ماضية في مسؤوليتها تجاه المجتمع المحلي عامةً وقطاع التعليم على وجه الخصوص رغم تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المحلي، وذلك بهدف المساعدة في تجاوز الصعوبات التي قد تواجه الطلبة وكافة أركان المنظومة التعليمية، من خلال تسخير إمكاناتها لخدمة هذا القطاع، لضمان سير العملية التعليمية دون أيّة معيقات، ولتعظيم الاستفادة من وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات في ظل هذه الظروف، لمساندة الجهود التي تُبذل من كافة الجهات في سبيل التخفيف من تداعيات جائحة كورونا.

وكانت شركات الاتصالات قد أتاحت التصفح المجاني لمنصة “درسك” منذ الثاني والعشرين من شهر آذار الماضي بالتزامن مع إطلاق المنصة من قبل وزارة التربية والتعليم بعد تعليق الدوام والتحوّل إلى التعلّم عن بعد مع بداية الجائحة، حيث أصبح بإمكان الطلبة وأولياء أمورهم وكافة المعنيين، تصفح المنصة مجاناً ودون الخصم من أرصدتهم أو حزم الإنترنت على خطوطهم الخلوية أو اشتراكات الإنترنت المنزلية، وذلك في الفترة من الساعة السادسة صباحاً وحتى الرابعة مساءً.

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