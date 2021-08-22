شركات الحج والعمرة: اشتراط السفر جواً يضعف الإقبال

عمان – أكد عاملون في قطاع الحج والعمرة، أن اشتراط السفر جواً لتأدية مناسك العمرة وتكاليفه المرتفعة، أضعف إقبال المواطنين وعزوفهم عن رحلات العمرة بعد إعلان السعودية عن استقبال المعتمرين من الخارج.

وقال الناطق باسم شركات الحج والعمرة كمال ابو ذياب في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الاشتراطات الجديدة التي وضعتها السعودية على الراغبين بتأدية العمرة بسبب جائحة كورونا، وهي في مجملها قريبة من الموسم الماضي، لكنها استثنت من هذه الاشتراطات تحديد الفئة العمرية التي كانت في العام الماضي من عمر 18 إلى 50 عاما. وتابع “من الايجابيات بالاشتراطات الجديدة ايضا، ايقاف العمل بالحجر المؤسسي المطبق بالموسم الماضي ومدته ثلاثة أيام، شريطة حصول المعتمر على جرعتي اللقاح المضاد لكورونا، إضافة لفحص (بي سي آر) يكون سلبيا قبل دخوله السعودية بـ 72 ساعة”، موضحا أنه في حال كان اللقاح سينوفارم يشترط على المعتمر أن يحصل على جرعة ثالثة معززة من اللقاحات الاخرى المعتمدة بالسعودية.

ودعا أبو ذياب الجهات الأردنية المختصة، إلى مخاطبة الجانب السعودي لإلغاء اشتراط السفر جواً والسماح للأردنيين بتأدية العمرة بالحافلات عبر المنافذ البرية، مشيرا إلى أن 85 بالمئة من الأردنيين سابقا يقومون بأداء مناسك العمرة برا للتخفيف من التكاليف.

ولفت إلى أن شركات الحج والعمرة خفضت أسعار الرحلات جوا لتشجيع المواطنين على أداء العمرة، ولكن واجهتها تحدي ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، مناشدا شركات الطيران تخفيض أسعار التذاكر ليتمكن الاردنيون من تأدية العمرة.

من جهته، قال أمين سر غرفة تجارة عمان بهجت حمدان لـ(بترا)، إن ارتفاع تكلفة رحلة العمرة جواً والتي تصل حاليا إلى 600 دينار، كان وراء ضعف الإقبال على السفر لأداء العمرة، مبينا أن تكلفة رحلة العمرة سابقا عبر المنافذ البرية بالحافلات وقبل اشتراطات جائحة كورونا الجديدة تقدر بـ 150 دينارا.

واشار إلى أن بعض الاشتراطات والتعليمات الجديدة لتأدية العمرة، تضمنت عدم السماح بتأدية العمرة الا بعد ثلاثة أيام من وصول المعتمر إلى السعودية، والتسجيل على منصة مخصصة للسماح للمعتمر بتأدية الصلوات، إضافة إلى السكن في غرفة ثنائية فقط.

وبين حمدان أن الشركات العاملة بالحج والعمرة كان عددها قبل الجائحة 200 شركة، مؤكدا أن جائحة كورونا اغلقت الكثير من الشركات وتوقفت اخرى عن العمل، بسبب الأوضاع الصعبة والأضرار المادية التي تعرضت لها.