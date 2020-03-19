“شركات الصرافة” تسهم بمبلغ 60 ألف دينار لحملة الوقاية من الكورونا

عمان- الغد– في مبادرة وطنية ضمن حملة المساهمات في التخفيف من وباء الكورونا فقد تداعت شركات الصرافة للمساهمة في الجهود الوطنية التي تبذلها وزارة الصحة والقطاع الخاص في مواجهة وباء الكورونا وساهمت بمبلغ 60000 دينار كواجب وطني في مواجهة الأزمة التي يتعرض لها الأردن .

وقال فراس مروان سلطان ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الاردن، إن قطاع شركات الصرافة هم جزء مهم في المجتمع الأردني وأنه حاضر في مثل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن وأن القطاع جاهز لتقديم جميع الخدمات والواجبات كباقي الأطياف الأردنية من القطاع الخاص في هذه الظروف والتي نأمل أن يتعافى منها الوطن قريبا باذن الله في ظل القيادته الهاشمية الملهمة التي ما فتئت تعمل ليلاً نهاراً لحماية الوطن والأردنيين سواء .