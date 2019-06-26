شركات صناعية أردنية تعزز تواجدها بالسوق الأميركية

عمان- الغد- عززت شركات اردنية تعمل في مجال تصنيع الغذاء تواجدها بالسوق الاميركية من خلال مشاركتها في معرض “الفانسي فوود” الذي اختتمت فعالياته امس الثلاثاء بمدينة نيويورك.

وفي بيان صحفي اليوم الاربعاء لجمعية المصدرين الاردنيين، وصف صناعيون السوق الاميركية بالواعد والمليء بالفرص أمام الصناعات الوطنية في مختلف القطاعات بخاصة في ظل وجود اتفاقية تجارة حرة موقعة بين البلدين.

وقال ممثل شركة عدنان الخضري وأولاده التجارية احمد الخضري: إن المشاركة بالمعرض شكلت فرصة كبيرة لترويج وتعزيز تواجد المنتجات الاردنية بالسوق الاميركية من خلال التشبيك وعقد الصفقات التجارية، مشيرا الى ان اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين حققت فائدة للشركات الاردنية.

واشار ممثل شركة العملاق الصناعية حسن الصمادي إلى أهمية المعرض في تسويق وتعزيز تواجد المنتجات الوطنية بالسوق الاميركية، وأن السوق الاميركية تمتاز بوجود قوة شرائية عالية وتشكل فرصة مهمة امام الشركات الصناعية للتصدير.

وقال ممثل شركة كما لتصنيع المواد الغذائية محمود سعيد: إن المعرض شكل فرصة مهمة امام الشركة لتسويق وترويج المنتجات داخل السوق الاميركية والتشبيك مع التجار والمستوردين، مبينا ان المعرض استقبل عددا كبيرا من الزوار خصوصا من التجار والموزعين داخل السوق الاميركية.

يشار إلى ان 10 شركات تعمل في مجال الحلويات العربية والقهوة والتمور والبهارات والزعتر شاركت بالجناح الاردني الى جانب تخصيص مساحة ضمن الجناح لترويج وتسويق منتجات البحر الميت.

واشار رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقة أهمية إقامة معارض متخصصة للصناعات الاردنية بهدف الترويج وتعزيز تواجد المنتجات الوطنية في الاسواق الخارجية، مبينا حرص الهيئة على التعاون مع جمعية المصدرين الأردنيين لإنجاح البعثة الصناعية الأردنية المشاركة بمعرض “الفانسي فود”.

ووصف رئيس جمعية المصدرين الاردنيين المهندس عمر ابو وشاح المشاركة بالناجحة اذ مكنت الشركات من ترويج منتجاتها والتشبيك لعقد الصفقات التجارية، اضافة الى الاطلاع على احدث التطورات في مجال تصنيع الغذاء، مبينا ان المشاركة بالمعرض تأتي ضمن خطط وبرامج الجمعية لدعم وتمكين الصناعة من دخول اسواق جديدة.

يذكر ان الاردن يرتبط مع الولايات المتحدة الاميركية باتفاقية للتجارة الحرة الموقعة عام 2000 بهدف تعزيز أواصر الصداقة والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

وارتفعت الصادرات الوطنية الى الولايات المتحدة الاميركية العام الماضي بنسبة 4ر10 بالمئة لتصل الى 228ر1 مليار دينار، مقابل 112ر1 مليار دينار خلال عام 2017.