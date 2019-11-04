شركات صناعية تختتم مشاركتها بمعارض متخصصة في دبي

عمان- الغد – اختتمت 21 شركة صناعية محلية مشاركتها بمعارض اقيمت في دبي متخصصة بالصناعات الغذائية والعلامات التجارية الخاصة والتراخيص والتعبئة والتغليف والآلات والتصنيع.

وقال رئيس جمعية المصدرين الاردنيين المهندس عمر ابو وشاح ان الجمعية نظمت مشاركة الشركات الاردنية بالمعارض بدعم من هيئة الاستثمار وتنسيق مع غرفة صناعة عمان، بهدف الترويج للمنتجات الصناعية المحلية وفتح اسواق جديدة امامها.

واضاف ان مشاركة الشركات الاردنية بمعارض الخليج الصناعي والحلويات والوجبات الخفيفة والعلامات التجارية الخاصة والتراخيص التي اقيمت في نفس التوقيت،” كانت ناجحة وحققت اهدافها، مبينا ان دولة الامارات العربية تعتبر منصة مهمة للتشبيك مع دول اخرى والانطلاق لاسواق أخرى.

وبين ان المشاركة بالمعارض الخارجية تمثل فرصة مهمة للشركات الصناعية الاردنية لبناء جسور من التعاون مع نظيرتها من مختلف دول العالم وتعزيز التواصل مع اصحاب الاعمال والمشترين بما يفضي الى عقد صفقات تجارية.

و أوضح ابو وشاح بأن النجاح الذي حققته جمعيه المصدرين الاردنيين بالترويج للمنتجات الاردنيه في الأسواق التصديريه من خلال تنظيمها للنشاطات الترويجيه المختلفه فيها، قد ساهم في زيادة حصه المنتج الاردني في تلك الأسواق. فعلى سبيل المثال، تعتبر مشاركه جمعيه المصدرين الاردنيين في معرض الخليج الغذائي في دبي خلال السنوات الماضيه قصه نجاح يحتذى بها حيث أصبح هذا المعرض نقطه انطلاق للشركات الاردنيه لأكثر من خمسه و عشرون سوقا عالميا.

وتعتبر مشاركة الجمعية بمعرض الخليج الصناعي السادسة حيث خصصت لشركات تعمل بقطاعات التعبئة والتغليف والإضافات الصناعية الغذائية.

واشار المهندس ابو وشاح ان مشاركة شركات تعمل في مجال تصنيع منتجات البحر الميت بالمعرض تأتي ترجمة لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرا مع جمعية مصنعي منتجات البحر الميت بهدف الترويج وفتح اسواق جديدة امام الصناعات الوطنية.

كما تعتبر مشاركة الجمعية في معرض الحلويات والوجبات الخفيفة للمرة الثامنة لشركات تعمل بقطاعات الحلويات العربية والتمور والشوكولاتة، فيما أقيم معرض العلامات التجارية الخاصة والتراخيص لأول مرة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

وبين ابو وشاح، ان معرض العلامات التجارية الخاصة والتراخيص يندرج تحت مظلة معرض “غلف فود” الذي يقام سنويا في دبي، ولكن سيتجاوز حدود قطاع الاغذية ليشمل ايضا قطاع صناعات مستحضرات التجميل ومستلزمات التنظيف ومنتجات التعقيم الشخصية والعناية بالأطفال والتعبئة والتغليف وغيرها.

وقال أبو وشاح ان الجمعية مستمرة للبناء على النجاحات السابقة التي حققتها من خلال المشاركة في المعارض التي تقام بدبي من أجل الترويج للمنتجات الوطنية والسعي إلى التشبيك وعقد الصفقات التجارية.

وأوضح أن الجمعية تنظر الى المعارض التي تقام بدبي بالمستقبل لإتاحة الفرصة أمام الفعاليات الاقتصادية لزيادة المشاركة الأردنية بها كونها تعتبر منصة تجارية هامة للترويج وفتح أسواق جديدة امام المنتجات الوطنية.

و نوه ابو وشاح بأن لدى الجمعيه خططا مستقبلية لتكرار قصه نجاحها في دبي و الولايات المتحده الاميركيه و كندا في أسواق تصديريه أخرى واعده بهدف فتح المجال أمام منتجاتنا الوطنيه لتنويع أسواقها التصديريه و زياده صادراتها.

وشدد رئيس الجمعية على ضرورة الاستمرار في دعم المشاركة بالمعارض الخارجية كونها أنجح السبل لترويج صادرات الدول وتحافظ على الزخم الذي اكتسبته الشركات الوطنية في الأسواق التصديرية خلال السنوات الماضية.

واوضح، ان الصادرات الأردنية تعد مفتاح النمو الاقتصادي للاردن وتسهم في تحفيز الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل للأردنيين الى جانب تعزيز احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية واستقطاب استثمارات جديدة.

ودعا ابو وشاح المؤسسات الاقتصاديه لمشاركة جمعيه المصدرين نجاحاتهاو الترويج للمنتج الاردني والاستفادة من خبرتها الطويلة في هذا المجال.