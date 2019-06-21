شركات طيران عربية وعالمية لن تحلق فوق الأجواء الإيرانية.. تعرف عليها

الغد- أعلنت شركات طيران عربية وعالمية، اليوم الجمعة، وقف تحليق طائراتها فوق الأجواء الإيرانية ومضيق هرمز الواقع في المنطقة التي اسقطت فيها إيران طائرة مسيرة عسكرية أميركية.

وقالت شركة الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا، لوكالة فرانس برس، إنه بعد الحادث مع الطائرة المسيرة “قررنا الخميس تجنب مضيق هرمز في الخليج”.

وأعلنت شركة كي.إل.إم الهولندية أعلنت في وقت سابق الجمعة عن قرار مماثل، بالإضافة إلى شركات كوانتاس الأسترالية والخطوط الجوية الماليزية والسنغافورية.

وأعلنت كذلك شركة طيران الإمارات ومقرها دبي الجمعة عن تغيير مسارات تحليق طائراتها لتفادي “مناطق النزاع المحتملة”.

كما أعلنت الخطوط الجوية البريطانية نفس القرار، قائلة إنها ستتجنب التحليق فوق الأجواء الإيرانية.

بدورها أكدت شركة “الاتحاد للطيران” من جهتها أنها تتابع “الوضع عن كثب” ووضعت “خطط طوارئ”.

وقالت شركة “فلاي دبي” بدورها إنها “عدّلت بعض مسارات الطيران القائمة كإجراء وقائي”.

ويأتي ذلك بعد إسقاط إيران الخميس لطائرة استطلاع أميركية.

واعتبر الرئيس الأميركي ترامب إسقاط الطائرة بصاروخ صباح الخميس “خطأ جسيما”.

وأكدت طهران الجمعة أن لديها أدلة “لا يمكن إنكارها” بأنها الطائرة المسيرة قد دخلت مجالها الجوي، فيما تنفي واشنطن ذلك.(وكالات)