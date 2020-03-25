شركات عطارات و موظفيها يساهمون بـ100 ألف دينار لمواجهة فايروس كورونا

عمان- الغد- مع استمرار ارتفاع حالات فايروس كورونا في جميع أنحاء العالم ، اتخذت الحكومة الأردنية قرارًا جريئًا وشجاعًا لفرض إجراءات صارمة لاحتواء انتشار الفيروس لحماية صحة حياة المواطنين الأردنين الأردني.

أطلقت شركات عطارات مبادرة تدعو جميع موظفيها إلى التضامن مع الجهود الحكومية للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا من خلال تقديم مساهمات طوعية متفاوتة المبالغ حيث ستقابلها الشركة بنفس المبلغ.

تتكون القوى العاملة في شركات عطارات من 425 موظف ، ساهم منهم ما يقارب 100% بجمع 27000 دينار أردني خلال يومين من إطلاق المبادرة و تم عن طريق الشركة بالمساهمة بمبلغ 27000 دينار أردني ليصل المبلغ الى 54000 دينار أردني.

هذا و بالإضافة الى ما تم المساهمة به سابقا بقيمة 30000 دينار أردني . قامت الشركة بالمساهمة بمبلغ اضافي قيمته 16000 دينار أردني، و عليه محموع ما سيتم التبرع به هو 100000 دينار أردني كمساهمة لدعم جهود الحكومة الأردنية في محاربة فيروس كورونا.

تحيي شركات عطارات شجاعة وتضحيات وتفاني والتزام جميع موظفي القطاع الطبي و الاجهزة الامنية وكل من يشارك في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، و ندعو خلال هذه الأوقات العصيبة لكل من أصيب بالعدوى بفايروس كورونا بالشفاء العاجل.

نحن على ثقة بأن الأردن قادر على التغلب على أزمة فايروس كورونا تحت قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم و دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.

عن عطارات

يتكون إئتلاف شركات عطارات من شركة عطارات للطاقة (APCO) و شركة عطارات مايننغ كومباني (AMCO) و شركة عطارات أوبريشون اند مينتينانس كومباني (OMCO)

APCO هي شركة المشروع المسؤولة عن تطوير وإنشاء أول محطة توليد الكهرباء بواسطة الحرق المباشر للصخر الزيتي في الأردن. AMCO و OMCO هي شركات تابعة لـ APCO المسؤولة عن أعمال تعدين الصخر الزيتي وخدمات التشغيل والصيانة.

يقع موقع المشروع في منطقة عطارات ام الغدران على بعد 110 كم جنوب شرق عمان. يتم حاليًا إنشاء محطة توليد الكهرباء بواسطة الحرق المباشر للصخر الزيتي التي تعمل بقدرة 470 ميجاوات (صافي) وأعمال المناجم قيد التنفيذ حاليًا و من المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري في عام 2020.