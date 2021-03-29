شركات قطرية تعتمد على لحوم ومنتجات غذائية أردنية

الدوحة– تعتمد شركات قطرية عاملة في نشاط استيراد اللحوم، على السوق الأردني لتوفير أصناف متنوعة من اللحوم التي تتميز بجودتها العالية وأسعارها المنخفضة.

وأعلنت شركة اشتورة، إحدى الشركات القطرية المعروفة في مجال استيراد اللحوم والمواد الغذائية، عبر الصحف القطرية اليوم الاثنين، عن طرحها منتجات غذائية عديدة مستوردة من الأردن ولاسيما اللحوم، وذلك في فروعها المنتشرة بالبلاد.

كما أعلنت الشركة القطرية لتطوير المشروعات، العاملة في تجارة المواد الغذائية،عن قيامها باستيراد كميات كبيرة من مختلف السلع والمنتجات الغذائية من الأردن وطرحها في السوق القطري استعدادا لشهر رمضان المبارك.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة اشتورة أسامة البايض، ان الشركة تقدم منتجات غذائية أردنية متنوعة في السوق القطري تتركز على اللحوم والدواجن والأجبان والألبان والمخللات، فضلا عن أفضل أنواع زيت الزيتون ضمن مواصفات ومعايير عالية الجودة.

وأضاف البايض أن الشركة دشنت مؤخرا سلسلة مطاعم تعتمد على منتجات غذائية مستوردة من الأردن، لافتا إلى أن أبرز هذه الأطباق هو المنسف الأردني والذي يلقى رواجا وطلبا كبيرا من المستهلكين ورواد المطاعم، فضلا عن الكبسة والمندي والبخاري والمشاوي بأنواعها.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لإدارة المشروعات أحمد الخلف، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ، إن السوق القطري بات يعتمد في جانب كبير من استهلاكه للسلع الغذائية على المنتجات المستوردة من الأردن، والتي أصبحت جزءا لا يتجزأ من فاتورة شراء شريحة كبيرة من المستهلكين في السوق القطري.

يذكر ان حجم مستوردات السوق القطري من الأغنام الحية من الأردن، يقدر بأكثر من 80 ألف رأس سنويا، بمتوسط 6.5 ألف كل شهر، لكن معدل الاستيراد يتضاعف من مرتين إلى ثلاث مرات خلال شهر رمضان، فيما تتراوح مستوردات قطر من الخضار والفواكه الأردنية ما بين 80 إلى 100 ألف طن سنويا.

وذكرت أحدث نشرة للتجارة الخارجية، صادرة عن جهاز التخطيط والاحصاء القطري، ان حجم مستوردات السوق القطري من واردات اللحوم خلال العام الماضي، بلغت نحو مليون طن، معظمها مستورد من الأردن.-(بترا)