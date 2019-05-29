شركة”مياهنا”: عطل فني مفاجئ يؤخر ادوار جنوب العاصمة وغرب الزرقاء

عمان- قالت شركة مياه الاردن “مياهنا” ان عطلا فنيا مفاجئا تسبب بتوقف الضخ من محطة ضخ المتنزه الواقعة على طريق المطار التي تتزود من محطة الزارة ماعين وتغذي مناطق جنوب عمان ومناطق غرب الزرقاء ما سيعمل على احداث بعض التأخير لمدة تصل الى 24 ساعة على بعض ادوار المناطق.

وذكرت الشركة في بيان ان كوادرها الفنية تعمل على قدم وساق لحل العطل الفني واعادة تشغيل المحطة بأقصى سرعة موضحة ان مناطق سحاب كاملة ورجم الشامي وسلبود والذهيبة الغربية والفيصلية في جنوب عمان اضافة الى مناطق غرب الزرقاء ستتأخر ادوارها بسبب هذا العطل الفني المفاجئ وسيتم اعادة الضخ لها بعد اعادة تشغيل المحطة فور حل المشكلة.

وقالت الشركة ان برامج التوزيع في جميع مناطق العاصمة الاخرى ستستمر حسب البرامج المعدة مسبقا.

(بترا)