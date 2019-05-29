أخبار محليةالغد الاردني

شركة”مياهنا”: عطل فني مفاجئ يؤخر ادوار جنوب العاصمة وغرب الزرقاء

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- قالت شركة مياه الاردن “مياهنا” ان عطلا فنيا مفاجئا تسبب بتوقف الضخ من محطة ضخ المتنزه الواقعة على طريق المطار التي تتزود من محطة الزارة ماعين وتغذي مناطق جنوب عمان ومناطق غرب الزرقاء ما سيعمل على احداث بعض التأخير لمدة تصل الى 24 ساعة على بعض ادوار المناطق.

وذكرت الشركة في بيان ان كوادرها الفنية تعمل على قدم وساق لحل العطل الفني واعادة تشغيل المحطة بأقصى سرعة موضحة ان مناطق سحاب كاملة ورجم الشامي وسلبود والذهيبة الغربية والفيصلية في جنوب عمان اضافة الى مناطق غرب الزرقاء ستتأخر ادوارها بسبب هذا العطل الفني المفاجئ وسيتم اعادة الضخ لها بعد اعادة تشغيل المحطة فور حل المشكلة.

وقالت الشركة ان برامج التوزيع في جميع مناطق العاصمة الاخرى ستستمر حسب البرامج المعدة مسبقا.
(بترا)

مقالات ذات صلة

الملك يترأس الوفد الأردني بالقمتين العربية الطارئة والإسلامية في مكة المكرمة

منذ دقيقتين

الحكومة تطلق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019- 2025

منذ ساعة واحدة

المياه تضبط اعتداءات كبيرة بوادي السير وتوقيف شخص

منذ ساعة واحدة

“الأردنية” و”طلال أبو غزالة” توقعان مذكرة تفاهم وتعاون أكاديمي وعلمي

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock