“شركة أدوية الحكمة” توضح حول حادثة اندلاع حريق في أحد مستودعاتها

عمان- صرحت “شركة أدوية الحكمة” أن حريقاً قد اندلع فجر 1 أيار (مايو) 2019، في مستودع أحد المصانع التابعة لها في منطقة وادي السير، ومن المتوقع أن يصدر التقرير النهائي المشترك لمسبب الحريق من قبل الجهات المعنية خلال ثلاثة أيام. وقد تم إخماد الحريق بشكل تام، ونجم عن الحادثة إصابة 4 أشخاص بإصابات خفيفة إلى متوسطة -ثلاث منها من كوادر الدفاع المدني، وواحدة من فريق عمل الشركة. وغادر اثنان منهم المستشفى، بينما تبقى اثنان من كوادر الدفاع المدني تحت المراقبة.

وفور اكتشافه الحريق، قام فريق العمل المناوب بإعلام مديرية الدفاع المدني؛ حيث هرعت كوادر الإطفاء مشكورة إلى المكان وتمت السيطرة على الحريق وإخماده في الوقت المناسب، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى وإسعافهم والاطمئنان على حالتهم. وتتولى الجهات الأمنية المعنية حالياً التحقيق لمعرفة الأسباب وراء الحريق؛ حيث سيتم نشر تقرير خاص حول تفاصيل الحادثة.

وتعرب “شركة أدوية الحكمة” عن شكرها البالغ لمديرية الدفاع المدني وكوادرها ومرتباتها كافة وجميع الأجهزة الأمنية على استجابتها السريعة للحادثة، متمنية السلامة للجميع.