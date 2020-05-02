شركة أردنية تطوّر وحدة للتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية

عمان- الغد- ابتكرت احدى الشركات المستثمرة في مدينة مادبا الصناعية وحدة للتعقيم بالأشعة فوفق البنفسيجية لمواجهة اثر فيروس كورونا على الإنسان وكبديل للتطهير و التعقيم بأكثر فاعلية من الطرق التقليدية، وذلك انطلاقا من واجبها الوطني لوقف تفشي الوباء او انتشار العدوى في المجتمع الاردني ولإستخدامه في عمليات التطهير و التعقيم في المستشفيات والمختبرات والمولات والمحال التجارية وغيرها.

يأتي ذلك في الوقت الذي أسهمت فيه شركات طبية وغذائية عاملة في المدن الصناعية الاردنية بتعزيز مخزون المملكة من الأدوية والمنتجات الغذائية.

وقامت الشركة التي تعد من الشركات الجديدة المستثمرة في مدينة مادبا الصناعية بوضع منتجها في تصرف العديد من الهيئات والجهات في رسالة وجهتتها لشركة المدن الصناعية الاردنية مؤكدة ان الواجب الوطني في هذه الظروف يحتم وقوف الجميع الى جانب الوطن، داعية الشركات الصناعية العاملة في مختلف المجالات إلى تطويع خطوط انتاجها وابتكار صناعات او تطوير صناعات قائمة تصب في مصلحة مخزون المملكة من مواد الحماية الشخصية والمجتمعية للحفاظ على امن وسلامة المجتمع الاردني. حيث قامت باهدائها لكل من وزارة الصحة وهيئة الاستثمار وشركة المدن الصناعية الاردنية ودائرة ضريبة الدخل وأمانة عمان الكبرى وغرفتي صناعة عمان والاردن.

واشاد مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية عمر جويعد بجهود الشركة (شركة واحد صفر صفر للتجهيزات الصناعية) التي تعد من الشركات الجديدة التي ستباشر نطاق عملها في مدينة مادبا الصناعية وستوفر المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات المحافظة الى جانب الإستثمارات الجديدة التي وقعت عقود استثماراتها في المدينة، مؤكدا اعتزاه بالصناعة الاردنية وجودتها والتي اثبتت موجوديتها خلال هذه الازمة ووقفت الى جانب الوطن في اشد ظروفة وكانت عند حسن ظن جلالة القائد حيث انبرت العديد منها الى زيادة انتاجها لتعزيز مخزون المملكة من الإنتاج الغذائي والطبي.

من جانبه، قال مدير عام الشركة نضال ملو العين أن الشركة اتخذت من مدينة مادبا الصناعية مقرا لها نظرا لمزايا البيئة الإستثمارية فيها خاصة في ظل حزمة التخفيضات على اسعار البيع والإيجار فيها، مؤكدا سعي الشركة لزيادة انتاجها والتصدير للخارج في الفترة القادمة، مبينا ان الشركة تعد من الشركات الاردنية الشابة و تنطلق بأيدي أردنية و بالتعاون مع شركات عالمية لأنتاج ستاندات العرض و الستاندات الدعائية و الإعلانية و وحدات الإنارة الخارجية و المتنوعة.

واضاف المستثمر أنه عندما بدأت الأزمة الصحية العالمية وجدت الشركة نفسها بأن تقدم واجبها للوطن و الإنسان حسب أولويات الحاجة فعملت على الإجراءات الوقائية فقامت بالدراسة و البحث و المراسلات الى أن أطلقت منتجها الأول من وحدات التطهير و التعقيم بالأشعة الفوق بنفسجية بعيدة المدى FAR-UVR المستخدمة بالمستشفيات و المختبرات الإحيائية و اضافة الى استخدامه في تعقيم المستشفيات و مراكز التجميل و الصناعات الغذائية ، مضيفا ان الكثير من وحدات التعقيم التقليدية قد لا تلائم الاشخاص في بعض الأحيان. خرجت الشركة بمنتجها من وحدة التطهير و التعقيم بالأشعة الفوق بنفسجية بعيدة المدى Far – UVC التي تعتبر احدث التقنيات العالمية في هذا المجال.