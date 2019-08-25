شركة أردنية تفوز بمسابقة عالمية لتصميم مشروع رياضي في نيويورك

عمان- الغد- فازت شركة محادين للاستشارات الهندسية الأردنية بالمركز الأول والمركز الثالث في مسابقة تصميم مركز رياضي في حي مانهاتن في مدينة نيوريوك الأميركية.

هذا ويعتبر الحي من أهم المناطق الاقتصادية في أميركا، ويقع المشروع على مقربة من حديقة سنترال بارك وساحة تايم سكوير ومركز روكفيلر العالمي.

وحصدت الفرق المشاركة من محادين للاستشارات الهندسية على المركز الأول والمركز الثالث:

المركز الأول:

يزن محادين

عبدالله طبلت

اماني ابو جماعه

يزن ابو فلاحه

ميرنا بيروتي

نور حلاوه

المركز الثالث:

عامر محادين

هلا ابو فارس

محمد عصام

طه نوفل

ادم ميساروش

نيرمين شايب

وتقدم للمسابقة ١٥٨ مشروع من دول عدة ومنها: ايطاليا، مصر، الاْردن، فرنسا، الولايات المتحدة الامريكية، كندا، بريطانيا و دول أخرى.

المسابقة منظمة من مجموعة Start for Talent العالمية.

وقال كامل محادين رئيس مجلس الإدارة إن الإنجاز الأردني للمجموعة هو إنجاز للوطن.