عمان- الغد- أعلن الرئيس التنفيذي لشركة محادين للاستشارات الهندسي MK Associates، المهندس المعماري يزن كامل محادين، أن الشركة مرشحة للفوز لمشروع مسابقة مبنى رياضي في مانهاتن في مدينة نيويورك، حيث تم تقديم المسابقة في الأسبوع الأول من شهر آب (غسطس) هذا العام ولقد قامت الشركة بتقديم مقترحين منفصلين للمسابقة.

وقال محادين إنّ “الفرق العاملة في التصميم عملت على مدار شهرين متواصلين لتقديم الأفضل، إنّ المشاركة في المسابقات المعمارية الدولية بحد ذاتها مدرسة للتميز وارادة وتحد”.

وأضاف: “لقد تم الإعلان عن تصنيف المقترحين للفريق الأردني ضمن المشاريع المؤهلة للفوز. ويعتبر هذا بحد ذاته إنجاز للمعمار الأردني على مستوى العالم”.

وخوض المسابقة عدد كبير من المعماريين والشركات العالمية من دول مثل (إيطاليا، مصر، فرنسا)، فيما سيتم الإعلان عن النتيجة النهائية في الأسبوع الأول من الشهر القادم.

‎والمعماري يزن كامل محادين يعمل حالياً رئيسا تنفيذياً لشركة مواقع للاستشارات الهندسية، وحاصل على درجة البكالوريس في هندسة العمارة من جامعة القاهرة ودرجة الماجستير في هندسة تنسيق المواقع المعمارية من جامعة ولاية ميسيسبي الرسمية وشهادات الشرف والتقدير من الجمعية الأميركية لهندسة تنسيق المواقع المعمارية ووكالة حماية البيئة الأميركية.