شركة ألبان تتجاهل طلب الحكومة تخفيض أسعارها..لماذا؟

طارق الدعجة

عمان- رغم طلب وزارة الصناعية والتجارة والتموين من إحدى شركات إنتاج الألبان بالعدول عن رفع أسعار بيع منتجاتها إلا أن الأخيرة لم تستجب لطلب الوزارة، وهو ما يثير تساؤلات عديدة.

وبحسب جولة ميدانية أجرتها “الغد” على الأسواق، تبين أن إحدى شركات إنتاج الألبان ما تزال تبيع منتجاتها من اللبن الرائب بأسعار أعلى بنسب تراوحت بين 4% و 20%.

واعتبر رئيس جميعة جماية المستهلك، الدكتور محمد عبيدات، اختراق للاتفاق المسبق بين الوزارة ومصانع الألبان على قائمة أسعار استرشادية محددة العام 2019 بحيث يتراوح سعر الكليو بين 1.20 دينار و1.25 دينار/كغم للمستهلك.

ودعا عبيدات وزارة الصناعة والتجارة والتموين إلى ضرورة القيام بدورها و التدخل بقوة القانون لحماية المواطن من ارتفاع الاسعار.

وارتفعت أسعار منتجات اللبن الرائب لهذه الشركة بين 5 و10 قروش للعبوة الواحدة، إذ بلغت الأسعار في اللائحة الجديدة، العبوة سعة 200 غرام 30 قرشا بعد أن كانت 25 قرشا، فيما بلغ سعر العبوة سعة كيلوغرام 1.35 دينار بعد أن كانت تباع بـ1.25 دينار.

كما بلغ سعر عبوة اللبن الرائب سعة 500 غرام 70 قرشا بعد أن كانت تباع بـ65 قرشا، وسعر عبوة 1.8 كيلوغرام 2.35 دينار بعد أن كانت تباع بـ2.25 دينار.

يشار إلى أن الوزارة ومن خلال دراسة الأسعار تبين وجود ارتفاع في أسعار منتجات شركة واحدة فقط، وتم الطلب منها تخفيض الأسعار والتأكيد على التزام كافة الشركات والمصانع المنتجة للألبان بالأسعار التأشيرية وعدم تجاوزها.

وارجع ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان، في تصريحات سابقة لـ”الغد”، ارتفاع أسعار منتجات هذه الشركة الى جملة من الأسباب، في مقدمتها زيادة كلف الإنتاج، خصوصا فيما يتعلق بمادة البلاستيك ونوعية العبوات المستخدمة إضافة الى أجور الشحن.

وقال الجيطان “إذا زادت الكلف التشغلية على المصانع لا تستطيع الاستمرار في البيع بأسعار أقل من التكلفة وتحمل خسائر”، مؤكدا بالوقت نفسه التزام باقي شركات ومنتجي الألبان بالحفاظ على استقرار الأسعار دون زيادة سعر أي منتج وعبوات من اللبن الرائب.

وبحسب الجيطان، يوجد قرابة 50 مصنعا وشركة منتجة للألبان بالمملكة، مشيرا الى وجود منافسة قوية بينها فيما يتعلق بالجودة والسعر المنافس.