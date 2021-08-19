شركة ألبان تواصل رفع أسعارها.. و”الصناعة” تؤكد: الخيارات متنوعة

طارق الدعجة

عمان- رغم طلب وزارة الصناعة والتجارة والتموين من إحدى شركات إنتاج الألبان العدول عن رفع أسعار بيع منتجاتها، إلا أن الأخيرة لم تستجب لطلب الوزارة.

وبحسب جولة ميدانية أجرتها “الغد” على الأسواق، تبين أن إحدى شركات إنتاج الألبان ما تزال تبيع منتجاتها من اللبن الرائب بأسعار أعلى من سعرها سابقا بنسب تراوحت بين 4 % و20 %.

وارتفعت أسعار منتجات اللبن الرائب لهذه الشركة بين 5 و10 قروش للعبوة الواحدة، إذ بلغت الأسعار في اللائحة الجديدة، العبوة سعة 200 غرام 30 قرشا بعد أن كانت تباع بـ25 قرشا، فيما بلغ سعر العبوة سعة كيلوغرام 1.35 دينار بعد أن كانت تباع بـ1.25 دينار.

كما بلغ سعر عبوة اللبن الرائب سعة 500 غرام 70 قرشا بعد أن كانت تباع بـ65 قرشا، وسعر عبوة 1.8 كيلوغرام 2.35 دينار بعد أن كانت تباع بـ2.25 دينار.

واعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك، الدكتور محمد عبيدات، أن هذا الارتفاع اختراق للاتفاق المسبق بين الوزارة ومصانع الألبان على قائمة أسعار استرشادية محددة العام 2019 بحيث يتراوح سعر الكليو بين 1.20 و1.25 دينار/كغم للمستهلك.

ودعا عبيدات، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، إلى ضرورة القيام بدورها والتدخل بقوة القانون لحماية المواطن من ارتفاع الأسعار.

ومن جهتها، قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ردا على استفسارات “الغد”، إن باقي الشركات ملتزمة ببيع أسعار الألبان وفقا للنشرة الاسترشادية التي تم الاتفاق عليها العام 2019؛ إذ يباع سعر الكيلو من 1.20 الى 1.25 دينار.

وبينت أن ارتفاع أسعار الألبان من قبل شركة واحدة لا يؤثر في السوق في ظل وجود أكثر من 50 منشأة تعمل في مجال إنتاج الألبان، ما يعني أن هنالك خيارات واسعة أمام المستهلكين داخل السوق المحلية.

وأكدت وجود رقابة باستمرار لواقع أسعار السلع بالسوق المحلية للتأكد من توفرها وبيعها بأسعار مقبولة.

يشار إلى أن الوزارة، ومن خلال دراسة الأسعار، تبين وجود ارتفاع في أسعار منتجات شركة واحدة فقط، وتم الطلب منها تخفيض الأسعار وتأكيد التزام الشركات والمصانع كافة المنتجة للألبان بالأسعار التأشيرية وعدم تجاوزها.

وأرجع ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان، في تصريحات سابقة لـ”الغد”، ارتفاع أسعار منتجات هذه الشركة الى جملة من الأسباب، في مقدمتها زيادة كلف الإنتاج، خصوصا فيما يتعلق بمادة البلاستيك ونوعية العبوات المستخدمة، إضافة الى أجور الشحن.

وقال الجيطان “إذا زادت الكلف التشغيلية على المصانع لا تستطيع الاستمرار في البيع بأسعار أقل من التكلفة وتحمل خسائر”، مؤكدا بالوقت نفسه التزام باقي شركات ومنتجي الألبان بالحفاظ على استقرار الأسعار دون زيادة سعر أي منتج وعبوات من اللبن الرائب.