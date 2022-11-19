شركة “ألجيبرا” الناشئة الأردنية تستقطب استثمار بقيمة 670 ألف دولار

إبراهيم المبيضين- تمكنت شركة ” ألجيبرا ” Algebra Intelligence ، الشركة الناشئة المتخصصة في حلول مراقبة الطاقة مؤخرا من استقطاب استثمار جديد بقيمة تصل الى 670 الف دولار، ستطوعه الشركة لتطوير منتجات الشركة والتوسع في أسواق أخرى.

واستطاعت شركة “ألجيبرا” التي تأسست في العام 2020 ، استقطاب الاستثمار الجديد من صندوق “ابتكار” الاستثماري، والشركة الإماراتية العاملة في قطاع المقاولاتArchitects Contracting Company Arco)) ليضاف الاستثمار إلى إنجازات الشركة السابقة والتي تحققت بمنتجاتها التقنية المبنية على الذكاء الاصطناعي لخدمة قطاع الطاقة الذي يعد واحدا من القطاعات الحيوية في اقتصادات العالم.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ” ألجيبرا ” أحمد الطوافشة بان الاستثمار الجديد هو انجاز مهم للشركة في طريق تطوير عملياتها ومنتجاتها ولتوسعها الإقليمي وخصوصا في السوق السعودية.

واكد بان هذا الإنجاز يأتي بعدما حققت “ألجيبرا” العديد من المبيعات والمشاريع في مجال إدارة الطاقة والذكاء الاصطناعي في قطاعات مختلفة تشمل المنشآت الصناعية والتجارية والسكنية.

وبين أن الشركة من تأسيسها تعمل على تطوير حلول إدارة الطاقة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تقدم خدماتها عبر نظام TaQTaK الذي يتيح للمستخدمين إدارة ومراقبة استهلاك الطاقة الكهرباء بواسطة منصة وتطبيق الشركة.

وقال الطوافشة ان منتج الشركة الأول (TaQTaK) يتيح للمستخدمين مراقبة الطاقة المتولدة من أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، كذلك معدل استهلاكهم للكهرباء.

وبين أن ابتكار الحلول المستدامة تساعد في جعل أنظمة الطاقة أقل استهلاكاً، والخلايا الشمسية أكثر انتاجاً، كما تساعد الحلول في التنبؤ بمشكلات الصيانة، وتقليل التكاليف المحتملة، وزيادة عمر الأجهزة الكهربائية والخلايا الشمسية.

واعلن الطوافشة عن الاستثمار الجديد وقيمته في ختام منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتِّصالات لمنطقة الشَّرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA ICT Forum 2022″” والذي نظمته جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الاردنية ” انتاج” بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والشريك الاستراتيجيّ البنك المركزيّ وشريك الاستثمار وزارة الاستثمار، على مدار يومي الاربعاء والخميس الماضيين وناقش ابرز مستجدات قطاع التقنية والاتصالات وريادة الاعمال.

وتأسست شركة ” ألجبرا” Algebra Intelligence، عام 2020 عن طريق أحمد الطوافشة وعلاء الغويري وبتول الملاحي.

الى ذلك قال الطوافشة بان شركة ألجيبرا تعتبر اليوم أحد الشركات الرائدة محلياً وإقليمياً، ففي خلال العامين الماضيين حازت شركة ألجيبرا على العديد من الانجازات والجائز محلياً وإقليمياً، حيث تم اختيارها لتكون إحدى الشركات المشاركة في برنامج “تقدم” في المملكة العربية السعودية، برنامج تقدّم هي مسرعة وحاضنة أعمال تابعة لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا (كاوست) حيث تعتبر أحد أهم البرامج الريادية في المنطقة.

واشار الى اختيار الشركة كواحدة من أفضل عشر شركات ناشئة في مجال الاستدامة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2021.

وكانت شركة “ألجيبرا ” كانت وقد حصلت على مبلغ استثماري بقيمة 310 آلاف دولار من صندوق ” أويسيس500 ” كاستثمار اولي في أيار 2021، ليكون مجموع ما حصدته الشركة لغاية تاريخه مع الاستثمار الجديد حوالي ٩٨٠ ألف دولار .

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