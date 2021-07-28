شركة “إنترماركتس الأردن” لحلول الاتصال الإعلاني تعيد إطلاق عملياتها تمهيداً لرقمنة القطاع

(عمّان، الأردن – 06 تموز 2021): أعلنت شركة “إنترماركتس الأردن”، المتخصصة والرائدة في حلول الإعلان في الأردن، عن إعادة إطلاق عملياتها رسمياً في السوق المحلية.

وتأتي هذه الخطوة تكليلاً لما يزيد على العقدين من التميز الذي حققته “إنترماركتس الأردن”، التي تعمل تحت مظلة مجموعة ميناكوم للاتصال التسويقي-الأردن، وذلك إلى جانب خمس شركات أخرى تتكامل مع بعضها البعض، وتدشيناً لحقبة جديدة في عملها، سترتقي خلالها بخدماتها وتثريها، كما ستعيد توجيهها بهدف تقديم تجارب أكثر بديهية وفاعلية وكفاءة للعملاء.

وفي إطار إعادة إطلاق عملياتها، تحقق إنترماركتس الأردن” الأسبقية في مجالها على المستوى المحلي فيما يتعلق بالخدمات النوعية التي تقدمها؛ حيث ستكون الأولى في إتاحة مجموعة من الخدمات المتقدمة والمعتمدة على التكنولوجيا الحديثة، والتي سيتم أتمتتها بسلاسة وتقديمها بشكل تلقائي من أجل منح العملاء قدراً أكبر من التحكم بما يوائم احتياجاتهم الإعلانية. وتعبر هذه الخطوة عن التحول الرقمي الكبير الذي تشهده الشركة، والذي ستتجلى ذروته في الإطلاق المرتقب لمنصة “إنترماركتس” الجديدة عبر الإنترنت، والتي ستمنح الشركات والعلامات التجارية على اختلاف أحجامها وقطاعاتها حرية تصميم وتخصيص مجموعة متنوعة من خدمات الاتصال الإعلاني والتسويقي بمرونة كبيرة، والاستفادة منها بكبسة زر وبخطوات غاية في السهولة والبساطة.

وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة ميناكوم للاتصال التسويقي-الأردن، ريليا يوڤيتش: “مع ما تنطوي عليه إعادة إطلاق عمليات إنترماركتس الأردن من تقديم خدمات وحلول آلية جديدة، سنكون قادرين على إتاحة فرصة الاستفادة من رؤى وخبرات إنترماركتس، التي تعتبر من الشركات عالمية المستوى، أمام المزيد من العملاء في جميع أنحاء المملكة والمنطقة، وهو الأمر الذي كان فيما سبق بمقدور الشركات والعلامات التجارية الكبرى التي تمتلك ميزانيات إعلانية وتسويقية ضخمة. ومن خلال التحول الجاري، ستقود الشركة عملية دمقرطة الاتصال التسويقي بما يسهم في تعزيز التسويق الرقمي للأعمال التجارية التقليدية والناشئة وتمكينها من الاستفادة من موارد التسويق المتاحة أمام الشركات الكبرى، الأمر الذي يتماشى مع الاتجاهات العالمية.”

وأضاف يوڤيتش: “يشير التحول الرقمي المنطوي على مرونة عالية لدى إنترماركتس الأردن إلى الجهود الاستراتيجية التي لطالما بذلتها مجموعة ميناكوم الأردن على مر مسيرتها الممتدة لأكثر من 25 عاماً، ولا تزال تبذلها لتصدر وقيادة عملية رقمنة القطاع، وبالتالي رفع سويته في ظل تشكيل التوجهات الحديثة ضمنه خاصة فيما يتعلق بإدخال وتقديم أدوات وخدمات وحلول جديدة.”

ويشار إلى أن “إنترماركتس الأردن” تقدم خدماتها وحلولها الإبداعية بالاستفادة من التكامل في الاتصال التسويقي الذي تتسم به مجموعة ميناكوم-الأردن، بفضل تكامل خدمات وحلول الشركات التي تعمل تحت مظلتها، والتي تشمل إلى جانب إنترماكتس الأردن، كل من شركة الإعلان “ڤي إم إل واي آند آر”، وشركة “وندرمان-الأردن” المتخصصة بتقديم خدمات وحلول الاتصال والتقنيات الرقمية، وشركة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي “أصداء-بي سي دبليو”، بالإضافة لشركة “ويڤميكر” المتخصصة في حلول الاتصال الإعلامي الاستراتيجية، فضلاً عن الإضافة الأحدث، شركة “إنترفيس” المتخصصة في تسويق التجزئة. كذلك، فإن “إنترماكتس-الأردن” وكافة شركات مجموعة ميناكوم-الأردن للاتصال التسويقي تخدم قاعدة عملائها بالاستفادة من مزيج من رؤى مجموعة “دبليو بي بي” الخلاقة، وهي أكبر مجموعات الاتصال التسويقي في العالم، بالإضافة للاستفادة من إمكاناتها وخبراتها باعتبار ميناكوم-الأردن جزءاً منها.