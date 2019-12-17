شركة “الحوسبة الصحية” تشارك في مؤتمر ومعرض “صحة اليافعين”

عمّان- شاركت شركة الحوسبة الصحية في المؤتمر والمعرض الإقليمي الثالث لصحة اليافعين الذي نظمته الجمعية الملكية للتوعية الصحية، السبت الماضي في فندق كمبنسكي عمان تحت عنوان “استثمار في أجيال صحية”.

وحضر الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية، المهندس فراس كمال، فعاليات المؤتمر الذي هدف إلى تعزيز سياسات وخدمات مطورة ومجدية اقتصاديا في المنطقة في مجال صحة اليافعين وإلى الجمع بين الخبراء والأكاديميين ومقدمي الخدمة والرعاية لتبادل الخبرات حول جميع الجوانب المتعلقة باليافعين.

وشدد المهندس كمال على أهمية أوراق العمل التي يناقشها المؤتمر والتي تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري وخلق أجيال صحية عبر تحسين سبل الوصول إلى الخدمات الصحية الوقائية او العلاجية، لافتاً إلى أن الاستثمار المستدام في مجال الصحة يمكّن الشباب من المشاركة الفعالة في التنمية المستدامة والتطور والتقدم في جميع مجالات الحياة.

وأعرب المهندس كمال عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر والمعرض الإقليمي الثالث لصحة اليافعين بهدف تبادل الخبرات والمعلومات مع مختصين وخبراء في مجال الرعاية الصحية، حيث تُعنى شركة الحوسبة الصحية وبالتعاون مع شركائها بتعزيز جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحيّة العامة وبناء مستقبل أكثر فاعلية للقطاع الصحي في المملكة، مشيداً بدور الجمعية الملكية للتوعية الصحية وبرامجها التنموية في زيادة الوعي الصحي وتمكين المجتمع المحلي من اتباع سلوكيات صحية.