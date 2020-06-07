شركة “الشرق الأوسط لخدمات الدفع MEPS” تطلق جهاز نقاط البيع الذكي “Android Smart POS” الأول من نوعه في الأردن

في خطوة هي الأولى من نوعها في الأردن و بلاد الشام، أطلقت شركة “الشرق الأوسط لخدمات الدفع MEPS”، الشركة الرائدة في توفير خدمات الدفع الإلكتروني، جهاز نقاط البيع الذكي “Android Smart Point of Sale” للتجار من جميع القطاعات لتمكينهم من استقبال الدفعات عبر اليات دفع مختلفة.

ويمتاز هذا الجهاز الذي أطلقته الشركة بالتعاون مع شركة “Apex Payment Solutions” بالسرعة الفائقة والكفاءة العالية مما يسهم بتلبية احتياجات التّجار و عملائهم بكل سهولة و يسر و أمان، حيث يدعم الجهاز أسالييب دفع مختلفة، و منها البطاقات المزودة بشريحة EMV و البطاقات المزودة بخاصية الدفع بدون لمس Contactless Payment””، بالإضافة لدعم عمليات الدفع عبر الية رمز الاستجابة السريع “QR Code” عند تفعيلها. و يحتوي الجهاز أيضا على شاشة لمس “Touch Screen” ليتيح للتاجر استخدام التطبيقات التي ستطرحها شركة MEPS مثل برامج الولاء أو برامج الخصومات و غيرها من خدمات القيمة المضافة (Value Added Services).

وبهذه المناسبة، قال علي عبدالجبار الرئيس التنفيذي لشركة “الشرق الأوسط لخدمات الدفع MEPS”: “كما عودتكم شركة MEPS أن تكون سبّاقة في مجال الدفع الالكتروني و مواكبة اخر التقنيات في هذا المجال، حيث يأتي اطلاق جهاز نقاط البيع الذكي “Android Smart POS” كخطوة من ضمن استراتيجية الشركة لمساندة و تمكين التحول الرقمي عند شريحة أوسع من التجار و الشركات الكبيرة و المتوسطة و الصغيرة و الموسسات المالية و بما يتناسب مع احتاجاتهم، علما بأن الشركة ستقوم بإطلاق أليات وخدمات قبول دفع مبتكرة قبل نهاية هذا العام”.

ومن الجدير بالذكر أن شركة “الشرق الأوسط لخدمات الدفع” تأسست عام 2009 كمزوّد إقليمي لخدمات الدفع المبتكرة، وهي مملوكة من قبل ائتلاف مكوّن من 10 بنوك ومؤسسات مالية أردنية وإقليمية رائدة. وتوفر الشركة حلولاً متكاملة تتضمن إدارة عمليات الدفع وإصدار البطاقات وخدمات قبول الدفع ، بالإضافة إلى إدارة أجهزة الصراف الآلي وأجهزة نقاط البيع الآمنة وحلول بوابات الدفع الإلكتروني الآمنة وخدمات رصد الاحتيال بالإضافة إلى اصدار و ادارة المحافظ الالكترونية.